KRITISKE: Simen Hegstad Krüger og Eirik Myhr Nossum er ikke imponert over FIS.

Oppgitte over FIS: − Ikke tydelige nok

HOLMENKOLLEN (VG) Landslagstrener i langrenn, Eirik Myhr Nossum, mener Norge må vurdere boikott av verdenscupen og VM dersom russerne får gå der.

Publisert: Nå nettopp

– For meg er det så åpenbart at de ikke får delta under rådende omstendigheter. Det er helt idiotisk om russerne skal få starte. Jeg vet ikke om jeg synes det hadde vært riktig om vi skulle dratt på konkurranser om det hadde blitt sånn, sa Nossum til VG tirsdag og fortsatte:

– Det synes jeg nesten hadde blitt helt feil, når du ser hva de driver på med. Jeg vet ikke helt om de vet selv hva de driver på med. Det er fryktelig synd for utøverne, men med de grove bruddene på menneskerettighetene i Ukraina nå, er det utenkelig at vi skal konkurrere og skape TV-underholdning med russere.

– Hva synes du om tydeligheten i standpunktet til Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS)?

– Jeg har forståelse for at du prøver å være mer politisk korrekt jo høyere opp du er i systemet. Men jeg synes ikke FIS har vært tydelige nok. Å utestenge dem er tydelig standpunkt, men jeg synes det blir feil å skylde på at de ikke kan garantere for sikkerheten til russere, som det var i starten. Det er noe som åpenbart er grunnen, svarer Nossum.

FIS har ikke besvart VGs henvendelser til saken, men uttalte nylig at de jobbet med ulike parter i spørsmålet. Styret i FIS skal 22. oktober avgjøre om Russland og Belarus får delta internasjonalt kommende sesong.

«Hvis det er noen avgjørelser tatt i saken av andre idrettsstyrene organer, som IOC (Den internasjonale olympiske komité), vil FIS-styret ta dette i betraktning under sine diskusjoner», skrev FIS i en e-post.

Også den svenske langrennsprofilen William Poromaa har sagt til Expressen at det kan bli aktuelt å boikotte verdenscupen om russere får gå.

– Skulle det være slik at alle andre idretter utestenger dem utenom oss ... Ja, da er det absolutt på tapetet, sa Poromaa.

Da FIS besluttet at russere og belarusere ikke fikk delta mot slutten sist sesong, ble det begrunnet med at de ikke kunne garantere for sikkerheten.

Denne uken er det over 60 ulike møter og seminarer i regi av FIS i Zürich. Da Norges Skiforbund oppdaget at russiske og belarusiske representanter var invitert, trakk Norge seg fra møtene på kaotisk vis.

Forrige uke uttalte generalsekretæren i FIS, Michel Vion, at det virket som russerne kunne komme tilbake til start snart, men la til at FIS ville følge anbefalingene til IOC.

Flere reagerte på Vions uttalelser. I etterkant har det finske styremedlemmet i FIS, Martti Uusitalo, ment at Vion ble feiltolket.

Løper Simen Hegstad Krüger liker ikke signalene FIS gir.

– Jeg synes FIS har vært litt vinglete, hvert fall slik det har blitt oppfattet for oss, har de ikke tatt et klart standpunkt. Jeg skulle gjerne sett en tydeligere linje. Slik situasjonen er i dag, kan jeg ikke se for meg at det er mulig at vi skal konkurrere mot russerne, sier Krüger.

Lagkamerat Harald Østberg Amundsen er enig:

– Jeg synes FIS kunne vært enda tydeligere. Det skal ikke så mye til for å se at krigen og grusomheten har blitt verre og verre. Det er selvfølgelig synd for langrenn og idrett generelt, men sånn må det være.