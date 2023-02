Kommentar

Russer-presset blir ekstremt

PLANICA (VG) Det er høyst tvilsomt hvor lenge internasjonal skisport makter å holde den russiske bjørnen i bur.

I samme uke som ettårsdagen for Russlands brutale invasjonskrig i Ukraina, startet verdensmesterskapet på ski her i slovenske Planica.

Nordmenn og svensker har innledet det som langt på vei blir en intern kamp om de gjeveste medaljene.

Selv om aktørene her helst vil snakke om det som skjer i sporet, er det ingen tvil om at konsekvensene av krigføringen er merkbare også for skisporten.

Normalt er norsk-russisk rivalisering, her ved Alekandr Bolsjunov, Sergej Ustjugov og Johannes Høsflot Kløbo, sentralt i skisporten. Men inntil videre er russerne utestengt.

Her skulle jo normalt russerne ha dempet den skandinaviske parademarsjen noe.

Så sent som i OL i Beijing i fjor sørget blant andre Alexandr Bolsjunov - skiløper og offiser i den russiske hæren - for å skape idrettsøyeblikk Vladimir Putin utnyttet grovt etter det påfølgende angrepet på Ukraina.

Nå står internasjonal idrett ved et veiskille hva gjelder den russiske posisjonen, som ikke minst volder hodebry for Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Inntil videre er russiske utøvere utestengt fra det gode skiselskap. Men av flere grunner er det er grunn til å uroe seg over hvor lenge skitoppene kommer til å stå imot presset om å slippe russere inn i varmen igjen.

Allerede fra vedtaket om utestengelse kom, var det noe med innfallsvinkelen til FIS som skurret.

Sikkerhet og integriteten til konkurransene ble trukket frem som årsak, men en klar fordømmelse mot angrepet på en annen idrettsnasjon har vi ikke fått.

Det norske FIS-styremedlemmet Erik Røste har heldigvis vært forbilledlig klar i dette spørsmålet, men «FIS Council» har vært ulne i argumentasjonen.

Det som har forandret seg i det siste, og som kan bli en game changer også i skisporet, er hvordan Den internasjonale olympiske komité (IOC) har begynt å røre på seg i russiskvennlig retning.

IOC ønsker å utrede en vei tilbake for utøvere fra Russland og Belarus, og har antydet like utvannende sanksjoner som det vi så etter at den russiske dopingskandalen.

Saken er idrettspolitisk brennhet, men mer og mer tyder på at vi vil få en olympisk løsning der russerere får late som de er nøytrale.

Det er opp til FIS hvordan spørsmålet blir håndtert i skisportens egne konkurranser fremover, men det er ikke overraskende om de tette båndene til IOC vil kunne påvirke beslutningene.

Men i tillegg er det minst to andre drivere som nok kommer til å påvirke styremedlemmer i FIS i retning av å lete etter en mulighet for en retur neste vinter.

Den ene handler om rene markedskrefter. Internasjonal skisport er en business av betydelig størrelse, og selvsagt er det merkbart at en så stor aktør som Russland er ute av det gode selskap.

I grener som allerede sliter med bredden i troppen, er det et realpolitisk hensyn som dessverre må tas med i betraktningen.

Dessuten er det ingen tvil om at det sportslige produktet blir merkbart svekket uten russere på startstreken.

Summen av dette og russiske idrettspolitiske internasjonale innflytelse, gjør at det er all grunn til å tro at russer-presset kommer til å bli ekstremt fremover.

I den olympiske verden får de dessverre drahjelp fra utøverkomiteer som er altfor tett på ringenes herrer, noe ikke minst den tidligere skiløperen Astrid Uhrenholdt Jacobsen er en eksponent for.

Etter denne sesongen kommer jo plussgradene, og skitoppene kjøper seg følgelig litt tid før et avgjørende veivalg må tas.

Dersom det ender med at russiske løpere får være med igjen, det ikke nødvendigvis synonymt med at de mest kjente navnene får startnummer. For en offiser som Bolsjunov er det vanskelig å se at det er mulig å få grønt lys så lenge krigen varer, også innenfor IOCs verdensbilde.

Uansett vil enhver oppmykning uten at krigen er avsluttet være et brudd på den linjen norsk idrettsledelse har lagt seg på, og som flere utøvere har tatt til orde for at de støtter.

Det kan sette både den ene og den andre i en skikkelig skvis, dersom vi snart kommer dit at russiske interesser vinner frem. I tilfelle må foretas noen avveininger som setter ulike hensyn kraftig opp mot hverandre. Hva skal vi finne oss i?

Heldigvis slapp vi at situasjonen ble satt på spissen disse dagene i Slovenia. Under det rådende klimaet hadde det vært uspiselig og uetisk å skulle konkurrere mot russiske skiløpere.

Men bli ikke overrasket om problemstillingen snart dukker opp med full kraft igjen.

Så sterke er nemlig kreftene som ønsker å finne en plass til russere i idretten igjen, på tross av invasjonen i Ukraina.