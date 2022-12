LYTTET TIL RÅD OG GAMLE HISTORIER: Det ble stille da Bjørn Dæhlie fortalte historier fra da han selv var aktiv. Her sitter han i samme sofa som Andrew Musgrave og Patricija Eiduka. Til venstre James Clugnet og Andrew Young. Til høyre sitter sammen med trener og teamsjef Jostein Vinjerui.

Her dukker Dæhlie opp hos britene: − Flere nasjoner er nesten utradert

DAVOS (VG) To norske trenere, fire briter og en latvisk dame på 22 år. Blander du det sammen med en norsk milliardær og en mangemillionær er det mildt sagt en spesiell cocktail i langrennssammenheng.

Men sammen har de plutselig voldsom suksess.

Ikke rart Storbritannias ambassadør til Norge, Richard Wood, hadde tatt turen til verdenscupen i sveitsiske Davos og Turmhotel Victoria, noen solide steinkast fra langrennsstadion for å møte laget.

Men det hadde også Bjørn Dæhlie – som for tiden bor i Sveits – og gjennom sin merkevare er sponsor. Sammen med Kjell Inge Røkkes Aker har de bidratt med et beløp til det britiske landslaget som sørger for fortsatt satsing.

– Det har vært tema og diskusjoner rundt at Norge er altfor sterke og vi savner internasjonal konkurranse. Hva kan vi som rik langrennsnasjon bidra med? spør Dæhlie og fortsetter:

STORT MØTE: For Andrew Musgrave og Patricija Eiduka, her sammen med Bjørn Dæhlie på Turmhotel Victoria

– Vi kan gå ut og forsøke å støtte og sponse andre nasjoner i stedet for at Norge bare skal bli enda bedre. Selv levde jeg et langrennsliv med et hav av nasjoner som var supergode. Flere nasjoner er nesten utradert og trenger støtte nå.

Økonomi hos de mindre nasjonene ble et stort tema underveis i VGs intervju med den tidligere skikongen. Et problem som har blitt svært synlig nå som verdenscupen fortsetter i Davos.

Bare 39 damer stiller til start på lørdagens sprint. Det er halvparten så få som under samme konkurranse i fjor.

– Mange nasjoner er ikke her fordi de ikke har penger. Dette er en helg de prioriterer ned. Det er kjempedårlig for hele sporten, sier britenes teamsjef Jostein Vinjerui.

Info Britenes landslag: Inngikk nylig et samarbeid med Team Aker Dæhlie, som ga friske midler inn i kassen. Det reddet satsingen som lå brakk i sommer- og høstmånedene. Trenes av Jostein Vinjerui og Hans Kristian Stadheim. Utøvere på laget: Andrew Young, Joe Davis, James Clugnet, Andrew Musgrave og latviske Patricija Eiduka. – Vi er på samme lag, uansett nasjon. Vi er en og samme gjeng under samme paraply, sier sjefen for satsingen, Jostein Vinjerui. – Vi har felles sponsorer og vi er under samme paraply, selv om vi offisielt er latviske og britiske. De store nasjonene vil tviholde på landslag, men små nasjoner har godt av å samarbeide. Det er hundre prosent sikkert at mange nasjoner hadde blitt bedre. Avtalen med Aker Dæhlie gjør at utøverne vil gå med lik design på skidressene allerede denne sesongen. Storbritannia har slått sammen det paralympiske og olympiske laget til et lag i langrenn uansett utgangspunkt og ønsker at parautøverne deres skal gå verdenscup samme tid og sted som den for funksjonsfriske. Vis mer

Men det lille laget, med to norske trenere, britiske og en latvisk utøver, har altså fått bistand fra Dæhlie og Kjell Inge Røkkes Aker. Og de har kjempesuksess.

Andrew Musgrave trenger ingen stor presentasjon.

I dag – og mange år tidligere – har han vært og er fortsatt noe så sjelden som mannen med utenlandsk pass som «plager» nordmennene på resultatlistene.

Denne sesongen har det blitt hele fire topp seks-plasseringer i verdenscupen på fem distanserenn.

Og sist helg tok han steget opp på pallen. Mellom et kobbel av norske klassiskspesialister.

ENORME GLEDESSCENER: Trenerne Hans Kristian Stadheim (venstre) og Jostein Vinjerui (høyre) omfavner Andrew Musgrave etter bragden på Beitostølen for en snau uke siden.

– Jeg er her for å støtte dem. Det er ikke så lett å drive med langrenn i et land som Storbritannia. Det er stas at de kommer til Norge, trener der og gjennom sporten så promoterer de forholdet mellom landene. Det er fantastisk, sier Richard Wood.

Musgrave er klar på at dersom du hadde spurt ham for tre måneder siden om de skulle ha så stor suksess, hadde han svart «nei».

Britene stod i en økonomisk krise.

Uten særlig støtte fra eget forbund, uten sponsor, trenerne jobbet dugnad, samlinger organisert av utøverne selv, de var usikre på om de kunne reise på det de ville av verdenscup, og om de ville ha et ordentlig smøretilbud.

Men med sponsoravtalen kan de endelig satse. Musgrave sier utøverne er eksepsjonelt takknemlige.

– Vi kan senke skuldrene. Du trenger ikke være nordmann for å gå fort, hvis du bare har støtte og et ordentlig lag rundt deg, melder han.

Info Andrew Musgrave: Født 6. mars 1990 (32 år).

Fra Skottland, men har bodd i Norge i en årrekke.

Ble flasket opp i en skiklubb utenfor storbyen Aberdeen i Skottland.

Interessen for sporten tok ham til Norge og senere kombinerte han satsingen med en utdannelse ved NTNU. Nå har han bodd i Trondheim i mange år.

Aktuell: En av langrennssirkusets store navn om dagen. Blant favorittene på 20 kilometer fristil i Davos på søndag. Vis mer

LAGBILDE: Fra høyre: Jostein Vinjerui, Storbritannias ambassadør til Norge, Richard Wood, smører Magnus Björk, James Clugnet, Andrew Young, Patricija Eiduka, Bjørn Dæhlie, Lars Litreré og Andrew Musgrave.

Med på laget er også Andrew Young, Joe Davis og James Clugnet. Også en som har dukket unna det meste av oppmerksomhet - langt mindre kjente Patricija Eiduka.

Men den 22 år gamle latvieren er altså verdenscupens beste U23-løper og topper listen foran blant andre Helene Marie Fossesholm…

Hun jubler over opplegget hun får være en del av.

– Trenerne er så profesjonelle. Jeg får gode råd, forslag til teknikk, taktikk i konkurranser. En haug av detaljer som jeg ikke visste om fra før av. Jeg gleder meg til å få et fullt år med laget, da kan jeg ta ganske store steg, spår hun selv.

Info Program verdenscupen i Davos (17.-18. desember) Lørdag 17. desember: Sprint prolog kvinner og menn fra klokken 10:45. Sprintfinalene begynner klokken 13:15. Søndag 18. desember: 20 kilometer fristil kvinner fra klokken 10:45. 20 kilometer fristil menn fra klokken 13:15. Alle konkurranser vises på Viaplay og TV 3. Vis mer

Hun kommer fra et hjem der hennes nå avdøde far var en «langrennsfanatiker». I mange år var han treneren hennes. Senere har hun vært del av en polsk treningsgruppe. Men fra og med sommeren 2022 stod hun på bar bakke.

Ulike krefter i norsk langrenn skal ha sin del av æren for at hun havnet under det britiske laget med norske sponsorer sine vinger.

På spørsmål om modellen deres minner om den Johannes Høsflot Klæbo har foreslått for internasjonal langrenn tidligere, svarer Vinjerui «ja».

Klæbo har tidligere ment at langrennssporten må tenke nytt, i retning av sykkel, med flere private lag i verdenscupen. Alt for å få med flere utøvere, fra inn- og utland, som kan stille på startstreken med et bra nok opplegg og god nok økonomi.

Vinjerui peker på det som i hans øyne er svært viktige faktorer i toppen av internasjonal langrenn:

Nemlig bedre og mer effektiv ressursbruk ved at man kan samarbeide om smøreopplegget, flere på samlinger og treninger.

Bjørn Dæhlie er helt på linje med Vinjerui.

– Vi ønsker å lage et turløpslag, med landslagsutøvere og enkeltutøvere på tvers av nasjonene. Vi ønsker akkurat det Klæbo snakker om, sier han.