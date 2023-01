Therese Johaug.

Therese Johaug er gravid: − Overgår alle gullene jeg har tatt

Tidligere langrennsløper Therese Johaug (34) og forloveden Nils Jakob Hoff venter barn

Det bekrefter hun i sosiale medier, i et innlegg på Instagram. Johaug la opp etter OL i fjor.

«Flokken utvides», skriver Johaug på Instagram.

Hun har vært forlovet med Nils Jakob Hoff siden nyttårsaften 2021. Paret bor sammen i Holmenkollen.

Det ble kjent under verdenscuprennene i Kuusamo i 2014 at de to idrettsutøverne hadde blitt et par. Hoff ble verdensmester i roing sammen med Kjetil Borch i 2013.

Johaug har også uttalt seg om gladnyheten til NRK, hvor hun nå jobber som langrennsekspert.

– Det er jo det største en kan oppnå. Det overgår alle gullene jeg har tatt, for å si det sånn, sier hun til

– Jeg synes det er veldig stas, og så må jeg si at jeg synes det er litt skummelt. At du ikke helt vet hva du går til. Men at jeg gleder meg veldig. Jeg føler det har skjedd veldig mye i 2022, sier Johaug videre.

Johaug avsluttet karrieren med seier på 10 kilometer i Falun i mars i fjor. Det aller siste hun gjorde var en 3. plass på mixed stafett.

Nils Jakob Hoff er utdannet lege og jobber for tiden på A-hus i Lørenskog. Han spesialiserer seg innen anestesi.

Han ble landskjent som harpespiller i Kjempesjansen på NRK i 2006. Han vant Mesternes Mester i 2022 etter å ha slått Bjørn Einar Romøren i finalen.