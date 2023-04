GULLGUTTER: Martin Johnsrud Sundby (t.v.) og Johannes Høsflot Klæbo tok OL-gull sammen i 2018.

Sundby om Klæbo-exit: − Lang og seig skilsmisse

At Johannes Høsflot Klæbo (26) bryter med landslaget har ligget i lufta lenge, mener Martin Johnsrud Sundby. Andre eksperter sammenligner det med «Titanic».

Debatten raser etter at Klæbo søndag fortalte at han skal satse utenfor landslaget mot neste vinter.

– I min verden har Klæbo posisjonert seg for dette i lang tid, sier Martin Johnsrud Sundby, tidligere storløper, til VG.

– Det kommer han sikkert til å nekte for selv, men slik han har omtalt andre på, bærer preg av en lang og seig skilsmisse. Dette har ligget litt og ventet.

I pressemeldingen søndag sa Team Klæbo at tanken var å fortsette satsingen mot Trondheim-VM i 2025 med landslaget.

– Det kan hende partene har sagt at det var et ønske om å fortsette sammen til 2025, men du ser i hvordan man har omtalt hverandre og hvor tydelig de har vært på at det har vært med trøbbel med samarbeidet … Jeg synes det har ligget i luften lenge, sier Sundby.

KRITISK: Tidligere toppløper Øystein Pettersen.

– Hva skjer nå?

– Dette kan være ok for alle parter slik ting har fungert. Nå får Johannes alt som han vil. Det finnes ingen risiko for Johannes. Slik jeg ser det, har han stått alene allerede denne sesongen, og alt rundt ham virker å fungere. Økonomisk vil han tjene mye på dette, nå blir han fri til egne sponsorer, og det er en drømmesituasjon for ham, sier Sundby.

– Det er en gullkantet variant for Johannes. Det eneste han må oppsøke, er matching på trening på hjemmebane. De dette går mest utover, er de andre løperne som mister matchingen mot verdens beste skiløper.

– Er du bekymret for landslagsmodellen?

– Det jeg er mest bekymret for er måten man kommuniserer på og hvordan har løst dette internt. Det vekker ikke tillit hos noen. Det virker å komme bardust på at man må ta ut et lag når vi nærmer oss mai. Det er en kabal som i utgangspunktet er veldig enkel. Du skal ikke bygge et nytt kjernekraftverk. Du skal bare velge å ha de rette samtalene og gjøre dem i tide. Det bekymrer meg. Utøverne sitter med skrantende tillit år for og år. Et slikt budsjettkutt er dramatisk for utøverne.

Øystein «Pølsa» Pettersen sier i egen podkast «Gode Dager» at skiforbundet «ikke har gjort en dritt for å holde» Klæbo i landslaget.

I episoden, der ekspert Petter Skinstad er gjest, blir mye av Norges Skiforbunds langrennsvirksomhet kritisert:

De mener dagens landslagsmodell landslagsmodell I podkasten sier de: «Jeg tror landslagets tid som treningsarena, der du tar ut fem av hvert kjønn, er forbi. Det som skuffer meg aller mest, er at de ikke bruker den muligheten nå til i hvert fall å starte på en omorganisering. Det første langrennssjef Espen Bjervig sa var at «vi skal beholde modellen med landslag». Hvorfor det? Hvorfor ta ut fem juniorer av hvert kjønn? Det er en meningsløs øvelse å gjette hvilke juniorer som blir gode når de blir 25 år» fortsetter Skinstad. Videre sier han: «De kunne ha tatt bort hele juniorlaget. Og rekruttlaget, hva slags funksjon har det, når alle på regionlaget er like gode?» er død.

De mener kommunikasjonen fra Skiforbundet er for dårlig.

De etterlyser at noen tar ansvar - og peker på skipresident Tove Moe Dyrhaug.

– Hvem er det som skal ta opp hansken? Jeg håper at moren til Niklas (Dyrhaug) fikser det. Tar av seg hansken og sier at «nå må vi skjerpe oss, folkens. Dette er «Titanic II», sier Pettersen.

Info Johannes Høsflot Klæbo. Født: 22. oktober 1996. Klubb: Byåsen. Meritter: Fem OL-gull, ni VM-gull. Vis mer

– Ja, det gjorde hun i Rosenborg, gått inn og sagt at «nå må vi skjerpe oss», samstemmer Skinstad.

De tre i podcast-studioet understreker at de elsker langrennssporten, og at likegyldighet er det verste som kan skje.

POPULÆR: Johannes Høsflot Klæbo under verdenscupen i Drammen sist vinter.

I en pressemelding søndag kveld uttalte leder i langrennskomiteen Torbjørn Skogstad:

– Med forutsigbarhet og gode rammer håpet vi at Johannes ville være med videre på landslaget. Samtidig har han vært tydelig på at et alternativ var å stå utenfor laget og det respekterer vi.