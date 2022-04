MED JOHAUG: Pål Gunnar Mikkelsplass var på Bislett i juni i 2020 da Therese Johaug klarte å løpe innenfor VM-kravet på 10.000 meter. Tiden ble 31,40.69. Den tidligere løpedronningen Ingrid Kristiansen var også på plass.

Mikkelsplass til VG: Takket nei til å bli vurdert som landslagstrener

Therese Johaugs personlige trener, Pål Gunnar Mikkelsplass (60), mener langrennstoppene bør tenke ungt, når de skal ansette nye landslagstrenere.

Av Camilla Vesteng

Mikkelsplass bekrefter overfor VG at langrennssjef Espen Bjervig nylig spurte om han kan være aktuell til å overta som landslagstrener etter at både Ola Vigen Hattestad og Ole Morten Iversen ga beskjed om at de gir seg etter denne sesongen.

– Det passer ikke for meg nå, med en reisebelastning med kanskje over 200 døgn på tur. Også har jeg selv to barn som er aktive på ski. Derfor sa jeg nei til å bli vurdert til jobben da Espen spurte, sier Mikkelsplass til VG.

60-åringen har de siste årene blitt brukt som rådgiver inn mot landslaget, i tillegg til å være treneren til Johaug og Ragnhild Haga. Datteren Marte Mikkelsplass (19) har denne sesongen vært på juniorlandslagslaget.

– Jeg tenker at unge krefter med mye stå på vilje, mye tid og mye pågangsmot bør vurderes, sier Mikkelsplass.

DATTER PÅ JUNIORLANDSLAGET: Pål Gunnar Mikkelsplass har selv to VM-gull på stafett i langrenn. De siste årene har han vært treneren til Therese Johaug. Her er han sammen med datteren Marte Mikkelsplass i februar.

Han legger til at den nye trenerduoen må være flinke til å tenke langsiktig frem mot VM på hjemmebane i Granåsen i 2025 og OL i Italia i 2026.

– Det vil være viktig å være tålmodig i arbeidet, men det er flere av damene på laget som kan levere pallplasser og gull med en gang, som for eksempel Heidi Weng, sier Mikkelsplass til VG.

Norske langrennsdamer tok til sammen tre medaljer i OL i Beijing. Therese Johaug tok tre gull.