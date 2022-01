PAR I HJERTER: Aleksandr Bolsjunov og kona Anna fotografert på Hitra i 2019.

Aleksandr Bolsjunov får ikke med kona til OL

Aleksandr Bolsjunov (25) har hatt med seg kona Anna (24) til trening og renn i hele vinter. Men hun får ikke bli med ham til OL.

I april 2021 giftet Bolsjunov seg med sin mangeårige kjæreste Anna Zjerebjatjeva. På forsommeren ble det klart at Bolsjunova – som hun nå heter – var registrert som en del av støtteapparatet til det russiske skilandslaget denne vinteren – slik at hun kunne være med skiprofilen rundt i verden på trening og i konkurranser.

Til nyhetsbyrået R-sport avslører trener Jurij Borodavko at Anna Bolsjunova nå ikke får lov til å dra med mannen til Beijing-OL:

– Det er spesielle OL-kvoter. Dit drar bare spesialistene, svarer Borodavko.

Med «spesialistene» mener han trenere, leger, smørere osv.

Også skipresident Jelena Välbe bekrefter overfor Tass at Bolsjunova ikke skal være med til Kina.

– Det er ikke mulig for dem å treffes under de strenge tiltakene i OL, sier hun.

Anna Zjerebjatjeva har inntil denne sesongen vært en del av det samme landslaget som Bolsjunov. Nå har hun lagt opp.

På sosiale medier har det kommet fram kritikk mot at hun er med mannen rundt til konkurranser. Borodavko svarer slik på denne kritikken:

– Som en god mann bryr «Sasja» seg om Anna og vil tilbringe mest mulig tid sammen med henne. Dette er helt normalt. De som ikke liker det, bør seg i speilet.

Aleksandr Bolsjunov – med kallenavnet «Sasja» – har i tidligere intervjuer uttrykt at støtten fra Anna er viktig for ham.

– Han trenger psykisk støtte. Jeg legger merke til det nå, jeg gjorde ikke det før, sa hun til MatchTV sist vinter.

Bolsjunova innrømmet samtidig at det nok ikke er alle som er like fornøyde med at hun alltid er med ham rundt forbi:

– Jeg har registrert en del kritikk mot meg. Jeg reagerer ikke på det. Det viktigste er at «Sasja» har det bra.

Jurij Borodavko blir av R-sport også spurt Johannes Høsflot Klæbos ekstremt sterke Tour de Ski skremmer ham:

– Det reiser selvfølgelig spørsmål. Til nå har Klæbo vist utmerket form.

Han svarer også på hvordan Bolsjunov har reagert på å bli slått av nordmannen:

– Aleksandr er den typen som går for seier i hvert løp han stiller opp i. Hvis noe feiler, så blir han bekymret og bærer på det. I slike øyeblikk er det ikke lurt å prøve å trenge inn i sjelen hans og stille dumme spørsmål. Det må gå en tid slik at han kan tenke ut neste steg og hvordan han skal heve formen.

De to giftet seg i april 2021:

De to neste verdenscuprennene i langrenn er utsatt – noe som passer russerne dårlig. De hadde planlagt å delta i begge, og dette skulle også være en del av uttaket til de ulike distansene i OL.

– Vi kommer uansett til å ha testrenn før OL. Kanskje det finnes en kontinentalcup eller alpecup eller noe vi kan delta i, sier Jelena Välbe til R-sport.

PS: «Sasja» er det russiske kallenavnet på menn som er døpt Aleksandr.