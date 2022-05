SLITER: Heidi Weng, her sammen med Therese Johaug, under verdenscupavslutningen i Falun i mars.

Weng fortsatt preget etter hjernerystelsen: − Vi tar ingen sjanser

Det er over to måneder siden Heidi Weng (30) falt på isen på vei til trening. Hjernerystelsen hun pådro seg har satt en stopper for normal trening. Nå kan første samling for sesongen ryke for ski-profilen.

Av Mikal Emil Aaserud

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Hun er ikke på et normalt nivå, sier landslagslege Ove Feragen til VG, på spørsmål om hvordan landslagsprofilen trener nå.

– På generell basis skal man være forsiktig når man slår hodet. Status per i dag er at hun er tålmodig og bruker den tiden hun trenger. Vi tar ingen sjanser.

Helt siden fallet på isen på vei til trening i slutten av mars har Weng forsøkt å bygge seg opp sakte, men sikkert, sier Feragen. Han påpeker at mye handler om å styre belastningen ut ifra hvordan man føler seg og ikke trene så hardt at man får tilbake symptomer eller ubehageligheter etter hjernerystelsen.

– Vi har lagt oss på den linjen at vi skal være forsiktige i håp om at dette ikke skal ta for lang tid.

Vet ikke hvordan Weng trener

Heidi Weng har ikke besvart VGs henvendelser om hvordan hun har trent den siste perioden.

Langrennssjef Espen Bjervig viser til at nyansatt trener, Sjur Ole Svarstad, starter i jobben 1. juni og er dermed ikke tilgjengelig for å svare. Langrennssjefen har ikke selv noen detaljert innsikt i profilens trening, skriver han i en sms.

Landslagslege Feragen sier at han ikke vet om Weng har trent noe løping eller på rulleski gjennom mai måned. Heller ikke hvor mange timer eller økter 30-åringen har per uke.

Dermed har ingen i Norges Skiforbund noe svar på nøyaktig hvordan Weng har trent de siste to månedene.

HAR FÅ SVAR OM WENG: Langrennssjef Espen Bjervig, her under lagpresentasjonen av landslagene i begynnelsen av mai.

– Usikker på om hun har noe glede av det

Neste helg, nærmere bestemt lørdag 4. juni, starter langrennslandslagene opp sesongen for alvor. Da venter en ukes samling på Sognefjellet – men med Weng?

– Det er usikkert om det er fornuftig og om hun har noe glede eller nytte av det. Vi får ta det når det nærmer seg, sier Feragen.

Landslagslege Feragen sier at han «ikke har noen indikasjon på at flere utøvere er usikre på å delta på sesongens første samling».

Men VG har fredag vært i kontakt med Tiril Udnes Weng, Anne Kjersti Kalvå og Geir Endre Rogn, som er Helene Marie Fossesholms personlige trener. De bekrefter at april og mai har vært svært tunge sykdomsmåneder.

SLITT MED SYKDOM: Anne Kjersti Kalvå, her under sist sesongs Tour de Ski.

– Kroppen tåler det ikke

– Vi har vært i en boble i to år. Nå har vi levd litt de to siste månedene og sett mer folk. Man blir utsatt for mer bakterier. Immunforsvaret er kanskje dårligere etter to års isolasjon, sier Kalvå.

– Kroppen tåler det ikke. Vi er veldig mottagelig for alt som er rundt oss, supplerer Udnes Weng.

For Udnes Wengs del står Sognefjellssamlingen på planen, men hun vil ta den neste perioden og se an. Kalvå skal etter planen stille, men for hennes del er det heller er et spørsmål om hun fullfører hele.

Tiril Udnes Weng her sammen med Maiken Caspersen Falla lagsprinten i OL i Beijing sist vinter.

Fossesholm må vurdere

Fossesholm-trener Rogn sier eleven har en jevn treningsflyt etter mye sykdom gjennom april og mai. Det har vært perioder med rolig trening, men det er et stykke igjen til ting fungerer normalt.

På spørsmål om Fossesholm blir å finne på Sognefjellet om en drøy uke, svarer Rogn at de må ta en vurdering på det.

– Det er gode argumenter for og imot. Det ene er at hun får en god treningsuke.

– Det som taler mot er at det er litt høyde og at det blir ekstra elementer når det er samling. Det kan være mer passende å være med på samlingen senere i juni, sier Rogn.

Da skal nemlig landslagene på samling i Bø i Telemark like før fellesferien starter.

USIKKER FØR SAMLING: Helene Marie Fossesholm, her på en treningsøkt under OL i Beijing sist vinter.

Har restartet kroppen

Ane Appelkvist Stenseth forteller om en periode med mye etter corona rundt påsketider. Hun tok syv uker med svært rolig aktivitet.

Hun melder seg klar til sesongens første samling.

– Jeg har hatt godt av å koble helt av i vår og la kroppen restarte skikkelig. Nå blir det godt å komme i gang med trening og rutiner og møte laget igjen.