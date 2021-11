SER FREMOVER: Kristine Stavås Skistad vraket tilbud om plass på rekruttlandslaget denne sesongen, og gjør jobben på egen hånd.

Stavås Skistad om nedturen: − Jeg mistet meg selv

BEITOSTØLEN (VG) Kristine Stavås Skistad (22) dukket opp som en komet til VM i Seefeld 2019. Siden har det vært mye motgang.

Publisert: Nå nettopp

– De siste sesongene har vært veldig tøffe. Jeg mistet meg selv litt. Jeg var ikke så fungerende. Det har vært godt å se at jeg kommer mer og mer tilbake nå, sier Stavås Skistad til VG etter åpningsrennet på Beitostølen.

22-åringen fra Konnerud ble nummer 55 på 10 kilometer klassisk, fem minutter bak Therese Johaug. Søndag er hun til start på 10 kilometer friteknikk.

Men det er som sprinter Stavås Skistad fikk sitt gjennombrudd vinteren 2018/19. Hun gikk seg inn i VM-troppen på sprint og det så lenge lyst ut i Seefeld, men et fall i semifinalen ødela.

Siden har det vært beskjedent i sporet fra Stavås Skistad, med unntak av et par gode resultater i nasjonale renn.

– Hva mener du med at du mistet deg selv?

– Det er ikke godt å si. Jeg var bare en dårlig utgave av meg selv, sier Stavås Skistad.

Håvard Moseby imponerte lørdag på herresiden:

Etter motgangen har Stavås Skistad denne sesongen satset utenfor landslagssystemet. Hun har Per Ola Gasmann som rådgiver og Lage Sofienlund og Mads Madsgård i Konnerud rundt seg

– Jeg har det bra og koser meg på skirenn, sier Stavås Skistad.

Hun har ikke vært mye i media, men stilte opp i intervjuer etter lørdagens renn og svarte med få ord.

– Hvordan har utviklingen vært utenfor landslag?

– Jeg fungerer på trening og blir bedre for hver økt.

– Kan du si hva slags endringer du har gjort i treningen?

– Jeg har gjort en del endringer. Vi får se hvordan det virker.

– Hvilke forventninger har du til deg selv i år?

– Jeg har ikke store forventninger.

– Hva tenker du om OL-sprinten?

– Det er en fin øvelse.

– Hvordan reagerte du på at fredagens sprintrenn blåste bort?

– Det var surt, men jeg tror ikke det hadde vært gøy å gå i den vinden.

Heidi Weng fikk steintrøbbel:

Per Ola Gasmann, som også er skitrener på NTG Lillehammer, mener Stavås Skistad er på vei til å komme tilbake der hun var vinteren 2018/19.

– Jeg har sett en helt annen Kristine i år. Hun har fått tilbake en del egenskaper hun hadde tidligere med tanke på hurtighet. Og kapasiteten er på vei opp. Hun har trent veldig godt, sier Gasmann.

Han sier at håpet for Stavås Skistad er å vise seg frem i Norgescupen på Gålå neste helg, slik at hun får gå verdenscup på Lillehammer første helgen i desember.

– Kroppen har ikke svart de siste sesongene og hun har ikke fått ut det hun har vært god for, men det er på gang nå. Jeg er helt sikker på at hun vil få resultater denne vinteren, sier Gasmann, som ber om tålmodighet.

– Hun har vært ordentlig nede, og det tar litt tid å komme tilbake på det nivået hun hadde for et par år siden. Så må vi også utvikle det.

Han er sikker på at Stavås Skistads tempo vil gi resultater i sprint.

– Hun er den hurtigste jeg har sett i langrenn. Jeg har tro på at det blir flere veldig gode skirenn i vinter, sier Gasmann.

Nykommeren på herrelaget fikk kjørt seg: