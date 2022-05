KLAR FOR NY SESONG: Didrik Tønseth, her under en treningsøkt i Trondheimsområdet tidligere i mai.

Vekker oppsikt med «privatteam» på landslaget: − Må stikke fingeren i jorden

TRONDHEIM (VG) Selv om han er tatt ut på landslaget, velger Didrik Tønseth (31) å beholde et team av både trener, én ressurs i treningshverdagen og en sentral sparringpartner inn i en ny sesong.

Av Mikal Emil Aaserud

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

NRK-ekspert Torgeir Bjørn gjør seg noen tanker om trønderens valg foran årets sesong.

– Jeg tror vi må stikke fingeren i jorden og si at det for mange utøvere ikke er nok å bare være en del av landslagsopplegget. Det er et bra samlingsopplegg, som ofte varer en uke. Men langrennstreningen handler mye om hverdagen. Ved å ha dette teamet her, så vil han øke treningskvaliteten.

Han viser til at blant annet Johannes Høsflot Klæbo, med morfaren i kulissene, og Helene Marie Fossesholm, med Geir Endre Rogn, har egne trenere som følger dem tett på hjemmebane.

– Lista ligger kanskje der nå, sier Bjørn.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn, her avbildet ved et arrangement i 2021.

– Nesten uslåelig

Tønseth selv uteble fra landslagets pressekonferanse i begynnelsen av mai på grunn av coronasykdom. Etter en råsterk avslutning på sist sesong ble han som ventet tatt ut på landslaget.

Selv om han har vært åpen på at han har tvilt om en landslagsretur har vært det rette for ham.

Men nå forteller han for første gang hvorfor han endte med å si ja til en landslagsplass etter et år utenfor.

I dag sier han at det er fordeler med begge opplegg, enten på landslaget eller utenfor.

– Løsningen ble til slutt at jeg får med meg alt jeg har hatt sist sesong, i tillegg til at landslagets smøreopplegg er et velsmurt maskineri som er vrient å matche.

DRIKKESTOPP: På en nesten fire mil lang tur på rulleski er væskeinntaket viktig. Det ble et stopp nesten hver halvtime.

– De har en vanvittig smøretrailer. Den er nesten uslåelig. Spesielt i et fluorfritt år blir det en stor, stor utfordring å stå utenfor. Så får jeg den sportslige matchingen med verdens beste skiløpere. Du slipper organisering og får hjelp med alt, sier Tønseth om hvorfor det ble «ja» til landslaget.

På spørsmål om det var vanskelig å si ja til plassen, svarer han at han brukte mye tid på det.

– Jeg ville sikre at jeg hadde med de folkene jeg hadde med i år. Det lot seg gjøre. Det ble lettere da, sier trønderen.

Team på tre mann

Det innebærer at Trond Nystad, tidligere landslagstrener, fortsatt er med som trener. Han får også sparring fra Øyvind Sandbakk, som er leder for NTNUs Senter for toppidrettsforskning. Sammen legger de en treningsplan.

I det daglige er Einar Moxnes fortsatt engasjert og betalt som altmuligmann.

I tillegg skal Tønseth naturligvis sparre med allroundtrener Eirik Myhr Nossum.

– Han skal stille de kritiske spørsmålene, sier trønderen.

HJELPER TIL: Trond Nystad, her avbildet ved en tidligere anledning.

– Dette handler om marginer

– Men det er vel ikke akkurat en tillitserklæring til landslaget at du både betaler av egen lomme og forholder deg til et eget støtteapparat denne sesongen?

– Det er en prioritering hver løper på gjøre. Landslaget har et bra opplegg. Så er det én til to trenere på x antall løpere. Men det er i hverdagen mye av jobben gjøres. Det var oppfølgingen på hjemmebane jeg lykkes med i fjor. Det er 70 samlingsdøgn i året, det er en liten uke i måneden. Da har du tre og en halv uke hjemme, sier Tønseth.

Han forklarer videre:

– Jeg må kvalitetssikre at jobben blir gjort bra nok. Jeg trenger det. Men det er det ikke sikkert andre gjør. Landslagsmodellen er bra, men dette handler om marginer. Dette er veien å gå for min del nå.

KLAR TALE: Fra Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug.

– For dårlig oppfølging

Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug konkluderer slik rundt Tønseths valg:

– Det sier meg at det har vært for dårlig oppfølging i Trondheim de siste årene. Det har vært for lite tett oppfølging. Didrik optimaliserte på en veldig god måte da han gikk ut av laget i fjor. Jeg skjønner at han vil bygge videre på det.

Dyrhaug oppfordrer nå Norges Skiforbund til å ansette en ressursperson som kan følger opp utøvere i Trondheim. Han viser til at de aller fleste trenerne har tilhold helt andre plasser i landet.

– Nå er det optimalt for dem som er på allroundlaget og bor i Oslo, der Nossum er tett på. Skal de i Trondheim utvikle seg og ta et steg til, så er det kjempeviktig med en ressursperson inn der. Emil Iversen, Didrik, Johannes har noen de forholder seg til privat. Men det krever ressurser og penger, noe mange på landslag ikke har, sier eksperten.