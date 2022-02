SYMBOLSK: Therese Johaug kunne juble over sitt tredje OL-gull i Zhangjiakou, men var også veldig rørt og følsom fordi hun vet at karrieren går mot slutten.

Derfor er Johaug usikker på fremtiden

ZHANGJIAKOU (VG) Therese Johaug (33) har gått inn til tre av tre distansegull i OL, men må se an om motivasjonen er stor nok til å fortsette karrieren.

– Jeg har vært inne i dette i 15 år nå, og vil se hvordan motivasjonen min er når sesongen er over. Jeg vet ikke ennå, sier Johaug til VG.

Hun gikk overlegent inn til OL-gull nummer tre i Kina på tremil. Hun tok også de tre VM-gullene på distanse i Seefeld og Oberstdorf.

– Det er utrolig stort. Det er nesten så jeg ikke tror det, sier Johaug.

33-åringen er verdens beste skiløper, men fremtiden vil vise om Johaugs karriere fortsetter eller om den er slutt om en måned da verdenscupen avsluttes.

Johaug vet ikke når hun vil ha et svar på fortsettelsen.

– Jeg vil egentlig ikke at dette skal ta slutt, men jeg vet det er en tid for all.

– Trenger det å ta slutt da, når du er så overlegen?

– Nei, det trenger det ikke, men jeg vet at det ikke blir mer OL på meg

– Hvordan er motivasjonen?

– Jeg elsker fortsatt å trene og være ute å jobbe, men jeg må se litt hva jeg kjenner når sesongen er over, sier Johaug.

– Hva er dine beste minner fra karrieren?

– Minnene herfra er store. Det har vært en drøm for meg siden jeg var liten å ta OL-gull, sier Johaug i den kraftige vinden i Zhangjiakou.

Trener Pål Gunnar Mikkelsplass sier at de foreløpig ikke har planlagt lenger enn til OL. Han er klar til å fortsette som Johaugs støttespiller, men sier det er opp til henne om hun vil fortsette.

– Når det går så bra kan folk tenke «hvorfor ikke bare fortsette?». Men det er vanvittig mye arbeid over tid som ligger bak. Hun må ha motivasjonen til å fortsette med det til nye mesterskap. Hun vil ikke slenge med bare for å gjøre det. Hun vil utvikle seg og bli bedre, da må du ha en rå motivasjon, sier Mikkelsplass til VG.

Han sto opp i natt for å se eleven levere til gull, slik han hadde håpet og trodd på. Mikkelsplass har stor forståelse for om dette blir Johaugs siste mesterskap.

– Det er en tid for alt. Det kan hende hun vil videre i livet og gjøre noe annet enn å bare drive med dette. Hun har ikke gitt noen signal overfor meg, men det er det jeg tenker. Det ligger så mye jobb bak. Dette er tøft å drive med over tid. Jeg har stor forståelse for at hun tenker at nok er nok, sier 60-åringen.

Noe av det første Johaug gjorde etter å ha kommet i mål, var å ringe hjem.

– Jeg snakka med mamma og kjæresten min, Nils Jakob. Jeg tror de var like glade. De var så stolte og så fornøyde og veldig, veldig glad på mine vegner, sier Johaug og smiler.

Hun innrømmer imidlertid at hun ikke har gledet seg særlig til å gå karrierens siste OL-renn, mye på grunn av de tøffe vind- og værforholdene hun visste ville prege løpet.

– I går var jeg ganske nervøs. Jeg så på guttene og været og lurte på hvordan dette skulle bli i dag. Jeg gleda meg noe vanvittig til å komme hjem til Norge, skal jeg være helt ærlig. Den bagen er allerede pakka. Men jeg prøvde å holde motet oppe og tenke på at jeg ville gå et godt skirenn i dag.

MINNER: Therese Johaug trekker frem OL-dagene i Kina som karrierens beste øyeblikk.

Det var en fortsatt tydelig preget Johaug som møtte pressen på nytt en liten time etter at hun gikk i mål.

Da 33-åringen startet å svare på spørsmål, begynte tårene å trille nok en gang og stemmen brast flere ganger.

– Det har vært en lang, lang vei hit. Det har vært en del av livet mitt de siste femten årene. En drøm veldig lenge. Det blir følelser som settes i sving, forklarte Johaug, og utdypet:

– Det er det som er så fantastisk med idretten. Det er oppturer og nedturer, og når du har hatt nedturer … Da blir oppturene mye større.

På VGs spørsmål om hva det er som får frem disse følelsene, svarte Johaug:

– Jeg vil ikke at det her skal ta slutt.