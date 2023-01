TOUR-SAVNET: Sveriges langrennsstjerne Jonna Sundling. Bildet er fra da hun vant sprintgullet i ski-VM for to år siden.

Tour-kritikk mot Sveriges kvinnelige langrennsstjerner

Sveriges langrennsstjerner blir filleristet for sitt Tour-fravær av etappeløpets «far» Jürg Capol – med støtte fra Petter Northug.

– Løperne tenker bare på seg selv, og ikke sporten, sier Jürg Capol til svenske Expressen.

Han sikter til blant andre Ebba Andersson, Jonna Sundling och Emma Ribom.

– Men det har i alle år alltid vært slik at noen løpere ikke kommer til start, tilføyer han lettere oppgitt, ifølge den svenske avisen.

Sveitsiske Capol går for å være «tourens» grunnlegger sammen med Norges Vegard Ulvang, tidligere stjerne i sporet og «langrennssjef» i Det internasjonale skiforbundet FIS.

– At et landslag som det Sverige har ikke har flere profiler med her, føles bare trist, sier TV 2-ekspert Petter Northug.

Tre etapper gjenstår av FIS-langrennsshowet Tour de Ski, som i år kan friste med en førstepremie på rundt 900.000 kroner – en økning på over 40 prosent sammenlignet med fjorårets sum.

Det er hviledag i dag, torsdag. De svenske kvinnelige stjerneløperne har imidlertid valgt å la hele Tour de Ski hvile, for å lade opp til VM i Planica om halvannen måned.

Maja Dahlqvist startet etappeløpet, men valgte å stå av sist fredag.

– Jeg synes det er synd. Man vil jo at de beste skal være med. Og Jonna, Ebba og Emma – på en normal dag vil de jo alle sammen være med å slåss om seieren, uttaler Norges Lotta Udnes Weng.

Petter Northug har samme syn på den svenske fraværssaken.

– Jeg skulle veldig gjerne sett for eksempel Jonna Sundling og Linn Svahn her, sier langrennskongen.

Lotta Udnes Weng påpeker at de norske kvinnelige løperne i sommer fikk kritikk for ikke å stille til start i rulleskirenn. Kritikerne mente de satte sportens eksistens i fare.

– Men jeg vil nok påstå at det er viktigere å stille opp i Tour de Ski, understreker hun.