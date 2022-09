FÅ FRA LANDSLAGET: Heidi Weng var en av tre landslagsløpere fra damelandslaget som stilte under Holmenkollen skishow.

Herreløpere med krass kritikk av damelaget: − For dårlig

HOLMENKOLLEN (VG) Norske herreløpere var jevnt over svært lite imponert over det glisne oppmøtet fra det norske damelandslaget i den aller siste rulleskitesten før sesongstart.

Sprintlandslagets Sindre Bjørnestad Skar har følgende kommentar til at kun tre av 11 damelandslagsløpere stilte til start på 15 kilometeren i nasjonalanlegget lørdag.

I tillegg er Holmenkollen skishow forbundets eget arrangement og ble vist på direkte på NRK.

– Det er for dårlig. Hvis hver og en har sin gode grunn, så er det greit. Man skal ikke gå skirenn om man er småsyk, småskadet. Men det er uansett for dårlig at kun tre stykker går, sånn kollektivt sett, sier han til VG.

Harald Østberg Amundsen sier han er enig med sin landslagskollega.

– Jeg synes det er dårlig. Man kan ikke ligge på hytta fra mai til november og trene, spise, sove. Det er andre plikter som langrennsløper. Vi må stille opp for mediene, for sponsorer og være forbilder for de yngre. Og vi må stille opp i rulleskirenn, sier han og fortsetter:

– Da er det noen datoer du må sette opp i kalenderen. At ikke flere er på start, det er overraskende.

På den 15 kilometer lange rulleskikonkurransen lørdag kveld, sendt direkte på NRK, var det Kathrine Harsem som vant.

Landslagsløper Tiril Udnes Weng ble nummer tre. Tvillingsøster Lotta tok åttendeplassen. Heidi Weng ble nummer ni.

STERKEST: Kathrine Harsem over mål.

Sistnevnte fikk det blytungt i rulleskitraseen og NRK-ekspert Torgeir Bjørn påpekte det de fleste så: Hun ble parkert av store deler av feltet bare to måneder før sesongstart.

De tre landslagsløperne kommer riktignok rett fra høydesamling i Mellom-Europa, men stilte likevel opp på rulleskirennet.

De beskriver alle det som et «sjokk for kroppen» etter mange uker på 2000 meter og svært lite intensiv trening.

– Det er ikke optimalt å gå i dag, sier Heidi Weng til VG.

De siste åtte på laget har av ulike grunner blitt hjemme. Enkelte har sykdom eller skade, mens andre trengte å være hjemme etter en lang periode på reise, ifølge langrennssjef Espen Bjervig.

– Det er ugunstig tidspunkt å ha et rulleskirenn rett etter høyden. Det var mer at Oslo skishow alltid er i juni, og det skulle ikke vært Oslo skishow. Det passet dårlig. Men vi er tre Weng på start, det er ikke dårlig, det, sier den 31 år gamle landslagsprofilen videre.

Simen Hegstad Krüger vant herrenes renn i Holmenkollen. Han ville ikke peke fingeren mot damelandslaget, selv om han mener det prinsipielt er viktig å stille opp på det som er.

– Jeg tenker at man bør planlegge såpass godt at når man arrangerer rennet selv, at det blir riktig med tanke på samling og at det blir lagt opp til at så mange som mulig kan være med, sier han.

Han mener dermed at damelandslagets høydesamling ikke veldig optimalt med tanke på å gå rulleskirenn kort tid senere.

– Så trenerne har vel så mye ansvar?

– Jeg skal ikke skylde på enkeltutøvere, men jeg mener det kunne vært planlagt bedre. Ting kan skje, men blir det planlagt for at man ikke stiller opp, så kunne det vært gjort bedre, slår Lyn-løperen fast.

SEIERSPALLEN: Simen Hegstad Krüger vant 15 kilometeren i Holmenkollen foran Pål Golberg og Hans Christer Holund.

Både landslags- og klubbkollega Hans Christer Holund, svarer innledningsvis at han synes saken er vanskelig å kommentere.

Men etter noen sekunders tenketid forteller han noen tanker rundt damelagets glisne oppmøte.

– Det har vært mye snakk om at seertallene går ned. Og at interessen går ned. Da er det utøvernes ansvar å beholde interessen. Rulleskirenn som i dag, er viktig for nettopp det. Vi kan ikke bare forvente at folk skal følge med, sier han og fortsetter:

– En del av jobben vår er å stille opp og gå rulleskirenn. Det er min generelle mening. Så er det helt sikkert grunn til at de ikke går i dag. De kan være syke, skadet, det vet jeg ikke. Men er man frisk og rask, så koster det ikke så mye å stille opp.

Langrennssjef Espen Bjervig sier at han, trenerne Sjur Ole Svarstad og Stig Rune Kveen, naturligvis ønsker at damene går rulleskirennene gjennom sommeren og høsten.

– Så er det mange uheldige sammentreff som gjør at det bare ble tre bland Weng på start sammen med gode rekrutt- og regionlagsløpere.

Han trekker frem sykdom, skader og at noen har fått coronaviruset som grunner til det, men når VG påpeker at det ikke gjelder alle de åtte damene som er hjemme, svarer han bekreftende på det.

– Men det er flere ting som skjer samtidig her, som gjør at det ser ut som det gjør, sier han.