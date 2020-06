SAMLING: Therese Johaug og Espen Bjervig fotografert på landslagssamlingen i Oslo denne uken. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

Johaug frykter fluorjuks: – Jeg håper sikkerheten er bunnsolid

BOGSTAD (VG) Norsk langrenn håper det kommer gode testmetoder for å avsløre fluorbruk. – Hvis noen jukser, kan det utgjøre vanvittig store forskjeller, sier Therese Johaug.

Oppdatert nå nettopp

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har bekreftet at forbudet mot fluor – som planlagt – skal innføres kommende vinter. Men det er foreløpig mange spørsmål rundt dette:

* Blir det gode og sikre nok testmetoder for å avsløre bruk av fluor på skiene?

* Hva skjer med løpernes «skipark» i dag – som allerede er «forurenset» med fluor?

* Hvor mye saktere kommer løperne til å gå uten fluor?

Therese Johaug sier at hun først og fremst er spent på hvordan kontrollsystemet vil fungere:

– Det blir spennende å se hvordan de skal løse dette. Jeg håper sikkerheten er bunnsolid. Jeg har tillit til at de finner fram til et slikt system. Men hvis noen jukser, kan det utgjøre vanvittig store forskjeller, sier Johaug.

les også Kristine Stavås Skistad (21) i sorg over morfaren: – Jeg skal prøve å holde det løftet jeg ga ham

Langrennssjef Espen Bjervig er enig med henne i det:

– På ekstremføre kan det kanskje utgjøre ett minutt på en 15 kilometer.

– Så fluor glir best i dag?

– Ja, det kommer nye og bedre produkter fra fabrikantene hele tiden, men såvidt vi vet går fluor fortest.

Han sier at de nå er «innforstått» med at de ikke lenger kan bruke fluor, og at han er spent på testmetoden vil fungere.

– Vi har positive signaler på at testmetoden skal fungere. De «skyter» mot skien og resultatet vises umiddelbart. Så hvis løperen tester «positivt» rett før løpet, blir hun/han nektet å starte. Og hvis det skjer ved en test etter målpassering, blir løperen disket.

les også Megaavtale for Klæbo: Trolig 25 millioner på fem år

Espen Bjervig svarer slik når VG spør om han tror løperne vil overholde forbudet:

– Det vil alltid være noen som tøyer strikken og prøver å jukse, men hvis vi får en testmetode som funker, så bør det gå bra. Men det vil alltid være noen som prøver seg.

Therese Johaug sier at hun ikke vet om hun kan bruke favorittskiene fra tidligere også kommende vinter, men Bjervig håper at det ikke blir nødvendig å vrake hele den enorme skiparken til løperne.

– Vi må sørge for at det ikke blir sånn. Muligheten er at det er en høyere grenseverdi det første året. Vi renser skiene så mye som mulig for fluor, og så kan det være en verdi som blir tillatt. Men det store spørsmålet er selvfølgelig om testmetoden fungerer.

les også Usikkert når Østberg kan trene normalt igjen

– Kan «forurensning» av fluor i løypa komme til å slå ut?

– Det virker hypotetisk. Det skal ikke være så mye hvis alle går med fluorfrie ski.

PS! Norges Skiforbund har allerede hatt forbud mot fluorbruk for utøvere til og med 16 år de to siste vintrene. Kontrollsystemet som ble benyttet det første året, ble kraftig debattert.

Publisert: 03.06.20 kl. 08:52 Oppdatert: 03.06.20 kl. 09:24

Mer om Langrenn Therese Johaug

Fra andre aviser