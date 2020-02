Therese Johaug slo Østberg i thrilleravslutning

MERÅKER (VG) Therese Johaug (31) ble knallhardt presset av Ingvild Flugstad Østberg (29), men vant det fjerde rennet på rad i den norsk-svenske touren.

– Jeg måtte gå i kjelleren, sier Johaug til NRK. Hun fikk et lettere sjokk da hun fikk beskjed om at Østberg hadde redusert forspranget fra 40 til 12 sekunder på slutt.

– What???, sier Johaug selv om overraskelsen da hun fikk sekunderingen fra trener Ole Morten Iversen.

– Mulig jeg åpnet litt for tøft, erkjenner Johaug og kaller det en «fantastisk følelse» å vinne nok et renn.

Østberg gikk et taktisk meget taktisk sterkt løp og nærmet seg Johaug meter for meter mot slutten av sesongens lengste renn. Til slutt skilte det bare fire sekunder mellom de to norske jentene etter det 34 km lange rennet.

Heidi Weng kom på tredjeplass og sikret dermed den fjerde strake norske trippelen i kvinneklassen.

– Det er stort, mener Johaug.

Ski Tour-etappen i Trøndelag ble på grunn av værforholdene endret. Det betydde ingen ting for Johaugs totaldominans.

– Jeg er veldig spent på været. Det blåser ganske surt her, sa Johaug til NRK før starten som ble utsatt et kvarter. Været i var ganske bra, men vind og flatt lys gjorde ikke forholdene optimale.

Hun gikk i tet allerede på skistadion i Meråker og hamret til allerede i de første tøffe stigningene opp mot fjellet. Etter fire kilometer forsvant forfølgerne Ebba Andersson og Heidi Weng.

– Et langt og tøft løp. Jeg må ha litt is i buken, mente Johaug i intervjuet før det 34 kilometer lange rennet. Men hun skaffet seg raskt et halvt minutts forsprang til gruppen bak – Ingvild Flugstad Østberg gikk seg opp til Andersson og Weng. Trioen hadde en klar fordel av å gå sammen.

TAKTISK STERK: Ingvild Flugstad Østberg gjorde et sterkt renn og ble bare slått med fire sekunder av storfavoritten Johaug. Foto: Terje Pedersen

Mens Therese Johaug gikk alene i motvinden på snaufjellet. Hun stresset litt med korte tak. Trioen bak tok stadig innpå.

– En enorm fordel å gå sammen, kommenterte NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Ebba Andersson falt av ved Fjergen 520 m.o.h. Weng fikk også problemer da Østberg – som en periode lå 23 sekunder bak Johaug.

– Jeg kjente at jeg ikke hadde like godt materiale som dem i dag, soier Andersson og forteller at hun ble glidd fra av de norske.

Østberg nærmet seg ned mot Grova Skistadion i Meråker. På gode ski kuttet hun stadig ned på avstanden, men rakk ikke helt frem.

Men Gjøvik-jenta gikk opp på 2. plass sammenlagt i touren foran Weng. Johaug leder suveren foran avslutningen i Trondheim lørdag og søndag.

