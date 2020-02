TUNGT: Aleksandr Bolsjunov følte seg ikke bra lørdag. Det ble 5. plass. 22 sekunder bak Sjur Røthe som vant. Foto: BJØRN S. DELEBEKK/VG

Sur og sliten Bolsjunov: Gikk midt i intervju

ØSTERSUND (VG) Aleksandr Bolsjunov (23) er storfavoritt til å vinne skitouren, men etter 5.-plassen lørdag var han sur.

Oppdatert nå nettopp

Russeren har 12. plassplasser og seks seirer denne sesongen, men lørdag ble han slått av fire nordmenn på 15 kilometer frikteknikk i Östersund.

– Jeg følte meg veldig dårlig, sier Bolsjunov til norsk presse etter 5.-plassen.

Bolsjunov blir oversatt av en tolk russerne har med seg.

– Hvorfor? spør VG.

– Jeg er sliten, svarer russeren.

– Hvorfor? På grunn av mange konkurranser eller trening?

– Det vet jeg ikke. Og ærlig så er jeg ikke i humør til å svare på spørsmål, svarte Bolsjunov og gikk fra fem-seks norske journalister i pressesonen.

Selv om fire nordmenn slo russeren, holder fortsatt landslagstrener Eirik Myhr Nossum Bolsjunov som favoritt.

– Bolsjunov gjør dette (5. plass) på en dårlig dag, så jeg gruer meg til han har en god dag, sier Nossum til VG og legger til:

– Han er en vanvittig god skiløper og har denne sesongen vært verdens beste skiløper. Han er fortsatt den største favoritten til å vinne.

Sjur Røthe ble dagens mann. Han startet sakte, og var langt bak ved første passering, men fikk virkelig opp dampen utover i løpet og distanserte resten av verdenseliten, men det holdt på å gå galt rett før mål:

– Det ble en veldig treig start for min del. Jeg følte meg ikke veldig bra i dag tidlig. Ikke syk, men jeg har sovet dårlig. Så jeg var litt uggen, men det er tydeligvis min kropps måte å gi beskjed at han er nervøs. At jeg skulle være så langt bak i starten, det hadde jeg ikke planlagt, forteller Røthe til VG.

Til slutt vant han en sekundstrid mot Simen Hegstad Krüger, som hadde ledet hele veien inn mot mål. Lagkameraten passerte målstreken kun 1,7 sekunder bak.

– Det ble tett der. Der var tungt psykisk å plutselig få sekunderinger på Røthe, for han la seg ganske beskjedent til i starten. Jeg vet at når han får opp dampen, så går det fort. Da var jeg dyktig sliten. Jeg visste det kunne bli tøft, men jeg kjempet helt inn, og det var fryktelig nære, sier Krüger til VG.

Se Røthes nesten-tabbe her:















Men på tampen holdt han på å rote vekk seieren. På vei inn på oppløpet var han i ferd med å gå feil vei, men oppdaget tabben i siste sekund, og klarte akkurat å kaste seg inn i rett løype.

– Jeg vet ikke hva som gikk gjennom hodet mitt. Jeg var vel litt ukonsentrert og skjønte at jeg kjempet om pallen. Vi har gått mye feil på laget i år, så vi må prøve å lære oss løypa nå.

– Jeg vurderte om jeg skulle snu, men i og med at det var granbar, så slapp jeg å gjøre det. Jeg skjønte at jeg var på gal vei, men det gikk greit, slår Røthe fast.

Før Johannes Høsflot Klæbo ble det en helsvart ettermiddag, som kan påvirke hele touren. Han gikk i mål 1 minutt og 22 sekunder bak Røthe, og tapte et helt minutt til Bolsjunov i sammendraget. Han vil ikke legge all skylden på bruddet i fingeren.

– Det kjennes greit, men det er ikke optimalt. Men det er alternativet, så jeg gjør så godt jeg kan, og så håper jeg det går bedre utover i uka. Så får vi bare ta dag for dag. Jeg gjorde så godt jeg kunne, men det er ikke i nærheten av godt nok. Jeg burde vært minst et halvminutt lengre frem, og det er jeg ikke, og da ser det mørkt ut, konkluderer Klæbo.

Publisert: 15.02.20 kl. 17:17 Oppdatert: 15.02.20 kl. 19:42

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser