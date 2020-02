Firedobbelt norsk i Sverige – Røthe vant

ØSTERSUND (VG) Det ble helnorsk dominans i åpningen av Ski Tour i Østersund. Sjur Røthe vant på en helnorsk pall, som knuste resten av verdenseliten.

– Det er en oppvisning av de sjeldne. En enorm oppvisning siste halvdel av løpet, slo NRK-kommentator Jann Post fast.

Sjur Røthe startet sent, men fikk virkelig opp dampen utover i løpet og distanserte resten av verdenseliten.

– Jeg visste ikke helt hvordan jeg lå an. Jeg fikk beskjed på siste runde om at jeg kanskje kjempet om pallen, så jeg tror jeg gikk litt under radaren, forteller Røthe til NRK.

Simen Hegstad Krüger tok andreplassen, mens Finn Hågen Krogh slo tilbake etter en tung høst, og tok tredjeplassen. På den neste plassen fulgte Martin Johnsrud Sundby, og deretter forhåndsfavoritten Aleksandr Bolsjunov.

Men det ble dramatisk mot slutten for Røthe. På vei inn på oppløpet var han i ferd med å gå feil vei, men oppdaget tabben i siste sekund, og klarte akkurat å kaste seg inn i rett løype.

– Deilig. Jeg har vært nære før i år, og hatt ekstremt lyst til å vinne skirenn. Å få full klaff i dag er jeg kjempe godt fornøyd med.

Se Røthes nesten-tabbe her:

Det startet strålende for flere av de norske i åpningen på Ski Tour. Både Martin Johnsrud Sundby, Finn Hågen Krogh, Simen Hegstad Krüger, Emil Iversen og Hans Christer Holund la seg helt i teten ved åpningspunktet, men ikke alle klarte å holde oppe farten.

Johannes Høsflot Klæbo så ut til å være tydelig preget av bruddet i fingeren, som tvang han til å gå med en spesiallaget skinne på fingeren. Han var aldri i nærheten av seieren. Iversen kollapset også etter åpningen, og var kjapt ute av tetkampen.

Samtidig var både Krogh, Sundby, Holund, Krüger og Sjur Røthe med i tetkampen da det skulle avgjøres. Men russiske Aleksandr Bolsjunov ga dem som vanlig konkurranse helt inn.

Først gikk Krogh inn til en soleklar ledelse tidlig, før Sundby kom i mål kun 0,7 sekunder bak ham. Så var det Røthes tur til å sitte i lederstolen, etter å ha smadret lagkameratene på vei inn til mål. Han tok ledelsen med 16 sekunder ned til Krogh, men måtte vente på at resten av verdenseliten skulle gå i mål.

Krogh var strålende fornøyd med å få en pallplass igjen:

En etter en kom likevel i mål bak Røthe. Først stivnet Hans Christer Holund, som til slutt ble nummer seks. Så kom Simen Hegstad Krüger inn, kun 1,7 sekunder bak Røthe.

– Jeg begynte å se mørkt på det da jeg plutselig fikk sekunderinger på Røthe. Jeg så åpningen til Røthe, og han var langt bak da. Så jeg skjønte at han holdt høy fart på det tidspunktet. Jeg var dyktig sliten på siste runden. Det var akkurat ikke nok krutt i beina i den siste kneika, men jeg er veldig godt fornøyd med løpet i dag, sier Krüger til NRK.

Dermed kunne en lettet Røthe strekke hendene i været, og juble for seier.

– Jeg har følt meg sliten og tung de siste dagene. Og det kjentes litt tungt ut fra start, men det løsnet nå, sier Røthe til statskanalen.

Før Johannes Høsflot Klæbo ble det en helsvart ettermiddag, som kan påvirke hele touren. Han gikk i mål 1 minutt og 22 sekunder bak Røthe, og tapte et helt minutt til Bolsjunov i sammendraget.

– Det var en tung start. Jeg har ikke noe svar på hvor mye hånda ødelegger, men jeg er ikke i nærheten av å gå fort nok. Vi får se hva vi finner på. Det blir en tøff tour. Vi får ta det dag for dag, og så får vi se hvor lenge vi holder på, sier Klæbo til NRK og antyder at det kan bli en mulighet å bryte touren.

