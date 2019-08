TETT SLUTTSPURT: Andrew Musgrave foran løpere som Simen Hegstad Krüger, Morten Eide Pedersen, Petter Eliassen og Anders Aukland. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Mener profflag er fremtiden for langrenn: – Hadde styrket sporten

SANDNES (VG) Tidligere OL-gullvinner Anders Aukland (46) kjemper fortsatt i langrennstoppen. Nå mener veteranen at langrennssporten i fremtiden ikke bør bestå av landslag, men profflag.

46-åringen var 1,5 sekunder bak vinneren Andrew Musgrave i spurten etter 60 kilometer på rulleski under den årlige Blink-festivalen torsdag kveld. Utenom skotten i front ble andre internasjonale storheter som Sergej Ustjugov og finske Iivo Niskanen hektet av i tetkampen mot slutten.

Nå mener den tidligere landslagsløperen Aukland, med fire VM og OL-medaljer fra 2000-tallet, at sporten i fremtiden vil være tjent med en radikal endring.

– For langrenn på sikt tror jeg at man kan tenke som i sykkel, at man har profesjonelle lag og ikke har landslag. At man har 5–6 store lag med en sveitser, tysker, russer og noen nordmenn, sier Anders Aukland til VG etter målgang.

VETERAN: Anders Aukland (46) etter 5. plass på 60-kilometeren med målgang i Sandnes. Foto: Nils Christian Mangelrød

Sist vinter var det stor norsk dominans i verdenscupen og herrene tok også seks av seks mulige gull under VM i Seefeld. Trenden var at det nesten bare var russere som virkelig utfordret nordmennene. Samtidig har det blitt advart mot synkende interesse i viktige markeder i Europa for verdenscupen.

Resultater 60 km Blink-festivalen 1. Andrew Musgrave, Storbritannia

2. Simen Hegstad Krüger, Lyn +0,3 sek.

3. Morten Eide Pedersen, Lillehammer Skiklub +0,6

4. Petter Eliassen, Tverrelvdalen +1,3

5. Anders Aukland, Oseberg +1,5

6. Anders Mølmen Høst, Lyn +1,6

7. Runar Skaug Mathisen, Vinje IL +2,1

8. Sjur Røthe, Voss IL +2,9

9. Erland Kvisle, Asker +4,2

10. Max Novak, Sverige +5,0

11. Artem Maltsev, Russland +5,4 Vis mer

– Slik det er nå så har man et stort norsk landslag og noen russere. I Norge er langrenn alltid stort og det er gøy å se nordmenn gå fort på ski. Men for langrenns fremtid tror jeg det er en spennende tanke å tenke internasjonale profflag som i sykkel og ikke landslag, sier Aukland.

Selv forlot han landslaget i 2007 for å etablere privatsatsing med sin bror Jørgen Aukland og satse på langløp. Nå går han for teamet sponset av Ragde Eiendom.

Siden fulgte Petter Northug etter med å danne sin personlige privatsatsing da han var på høyden av karrieren, noe som var kontroversielt i norsk idrett. Men Northug representerte det norske landslaget om vinteren.

I går presterte Northug i en helt annen sport:

– Det er vel en kontroversiell tanke i Skiforbundet?

– Det er det nok. I Norge sitter det med landslag sterkt og det skjønner jeg. Jeg har vært en del av det lenge og det er masse tradisjoner. Men ser man ti år frem i tid kan det være bra med lag på tvers av nasjoner, sier Aukland.

les også Gull-Holund mener konkurrentene var redde for Northug

Det er store forskjeller på økonomiske muskler i langrennssporten fra Norge som har over 80 millioner kroner i inntekter for å drifte langrennssatsingen i forbundet ned til mindre nasjoner som samtidig har langt færre løpere.

Aukland mener også derfor at et grep med internasjonale lag ville vært bra.

– Du ville fått tyske sponsorer og du ville fått internasjonale løpere på blandede lag. Det tror jeg hadde styrket sporten, sier Aukland.

Sist vinter var Norge klart sterkest, som her på stafetten under VM:

Landslagstrener for herrene, Eirik Myhr Nossum, vil ikke være bastant på at innføring av profflag aldri kommer til å skje i langrenn.

– Jeg avfeier det ikke. Jeg er dårlig til å spå fremtiden, men slik jeg leser verden rundt omkring føler jeg at nasjonalfølelsen er større enn teamfølelsen, sier Nossum.

Og treneren, som nøt stor suksess sist vinter, tror ikke at økonomien vil endre seg i langrenn ved å kutte landslag.

– Jeg tror ikke det er mer penger i langrennsverdenen om man sier at ingen går for en nasjon. Jeg tror potten er den samme uansett, og at det er viktig å finne en god fordeling på dette, sier Nossum og påpeker at han er opptatt av best mulig internasjonal konkurranse.

Gårsdagens vinner, skotske Musgrave, går selv for et lite landslag der nordmenn utgjør lagledelsen. Han tror ikke det er uaktuelt med profflag i fremtiden.

– Men det spørs om det skjer eller når, sier Musgrave.

– Ville dette utjevnet forskjeller i sporten?

– Det er ikke sikkert. Hvis alle de beste hadde kommet på det beste laget og har det beste opplegget, så ville det blitt det samme som nå med Norge, som har det beste opplegget, sier Musgrave

Samtidig påpeker han at Storbritannia nå har et meget godt opplegg.

– Man må ikke ha mange millioner for å få til et bra lag. Vi er færre løpere så vi trenger ikke like mye penger heller, sier Musgrave.

