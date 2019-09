Klæbo (22) om suksess, kjæresteliv og kjendistilværelse

FONT-ROMEU (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) merker hvor fort livet snudde fra anonym gutt til en kjendistilværelse omgitt av forventninger. Nå er kravet hans for fremtiden at ingen andre enn morfaren Kåre Høsflot (76) skal ha hovedansvaret for ham ut karrieren.

- Det har gått fryktelig fort