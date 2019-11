SEIERHERRE: Erik Valnes foran Johannes Høsflot Klæbo på Beitostølen torsdag. Foto: Terje Pedersen

Erik Valnes vant Beitostølen-sprinten – får verdenscup i belønning

BEITOSTØLEN (VG) Erik Valnes (23) satte favoritten Johannes Høsflot Klæbo (23) på plass og vant klassisksprinten på Beitostølen.

Valnes – i gul lue – bør dermed få signaler om han har sikret plass på sprintlaget som reiser til verdenscupåpningen neste helg i finske Ruka.

– Det er rått. Det har vi sett tidligere i sommer og høst at han er godt i draget. Ikke overrasket over at han vinner i dag, sier Johannes Høsflot Klæbo om vinneren til NRK.

Forhåndsfavoritten ble nummer fire. Han slet litt i med posisjoneringen og tempoet i finalen og klarte ikke markere seg. Valnes fulgte sin egen angrepstaktikk i bakkene gjennom flere av heatene og fikk betalt også i finalen. Han var først over den siste bakken, og da kunne ingen ta ham igjen på oppløpet.

– Det er sesongstarten, så ikke verdens viktigste renn. Men jeg tar med meg seieren, sier tromsværingen til statskanalen.

Pål Aune Trøan ble nummer to.

Emil Iversen røk litt overraskende ut allerede i kvartfinalen. Trønderen ble nummer tre i sitt heat og hadde bare tredje beste tid over de 1710 meterne. Semifinalen krevde sitt offer i prologvinner Pål Golberg, som ble passert i den siste bakken av franske Lucas Chanavat og Pål Aune Trøaen og ikke hadde sjanse til å følge tidene som ble levert i semifinale to.

