Johaug ser på seg selv som favoritt før «monsterbakke»-avslutningen

VAL DI FIEMME/OSLO (VG) Astrid Uhrenholdt Jacobsen gikk inn til en andreplass i Tour de Ski-sprinten lørdag. Men Therese Johaug er trolig den som kan glise bredest etter å ha tatt seg til semifinale.

Oppdatert nå nettopp

Therese Johaug er fortsatt storfavoritt til å stikke av med sammenlagtseieren etter å ha sikret seg et glimrende utgangspunkt før den avsluttende etappen opp «monsterbakken». Hun leder sammendraget tre sekunder foran Astrid Uhrenholdt Jacobsen og 23 sekunder foran Ingvild Flugstad Østberg.

– Jeg ble kjempeglad for å ta meg videre til semifinale. Det er ikke hverdagskost for meg å komme så langt og det betyr ekstra mye når det er en tour, sier Johaug til VG etter den klassiske sprinten i Val di Fiemme.

Hun ble ikke bedre enn nummer fire i sitt kvartfinaleheat, men gikk videre som «lucky loser» fordi ingen av de fire neste heatene klarte å matche farten til det første heatet. Hun pustet først lettet ut for semifinaleplass, deretter for bonussekundene den medførte.

– Å fytti katta! Det var gledelig å høre, utbryter Johaug når hun får vite at hun fortsatt leder sammendraget etter finaleheatet, noe hun ikke hadde gjort uten semifinaleplass.

Søndag venter den beryktede «monsterbakken».

– Jeg ser lyst på det og vet jeg har en styrke i den motbakken der. Noe annet ville vært å lyge.

Sist hun gikk den brutale avslutningen i 2016 var hun suverent raskest med 30 sekunder ned til neste kvinne. Da hadde hun til og med bedre tid enn de svenske herrene opp bakken. Nytt av året er at løperne går ut i et samlet felt, heller enn jaktstart, noe som gjør at Therese Johaug hele tiden vil ha full kontroll på hva konkurrentene foretar seg.

– Er du en favorittene i egne øyne?

– Jeg er jo en av favorittene. Hadde jeg sagt noe annet, hadde dere ikke trodd på meg, ler Johaug, men påpeker at det ikke er avgjort.

Forrige sesongs vinner av Tour de Ski, Ingvild Flugstad Østberg, tok seg også til semifinalen. Hun er 23 sekunder bak Johaug i sammendraget før siste etappe.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen bekreftet nok en gang at hun er i kjempeslag da hun spurtet inn til en annenplass i klassisksprinten, dagen etter at hun vant fellesstarten i 10 kilometer klassisk. Anamarija Lampic ble hakket for sterk på oppløpet. Hun ligger godt an til å kunne kopiere sin beste plassering fra Tour de Ski, en 2. plass fra 2013/14-sesongen.

Publisert: 04.01.20 kl. 12:49 Oppdatert: 04.01.20 kl. 13:25

Mer om

Flere artikler