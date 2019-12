MYE NORGE: Johannes Høsflot Klæbo fronter en lang rekke nordmenn som dominerer langrennssporten. Foto: GIAN EHRENZELLER / KEYSTONE

Klæbo-rival reagerer: Vil ha færre nordmenn på startstreken

Han er av de tøffeste konkurrentene til Johannes Høsflot Klæbo (23) i sprint. Nå mener Federico Pellegrino at antallet norske løpere i verdenscupen må ned.

Italieneren er bekymret for langrennssportens utvikling og hvor mange løpere fra Norge som får muligheten til å prege resultatlisten i verdenscupen. Sammen med Russland dominerer Norge sporten voldsomt.

– De har så mange som kan delta. Jeg snakker ikke om de fem beste utøverne, men b-utøverne. De som er fra seks til tjue på resultatlisten, som kan plassere seg innenfor topp 30. Det kan ikke alltid være slik at alle disse utøverne kan konkurrere. Hvis det er slik, vet alle at Norge er best. Vi bør ha regler som bare gir de beste utøverne plass i konkurranser, sier Pellegrino.

SKEPTISK: Federico Pellegrino mener dominansen til de største nasjonene må bremses og er kritisk til hvor mange nordmenn som får konkurrere i verdenscupen. Foto: GIAN EHRENZELLER / KEYSTONE

Han påpeker at denne problemstillingen også dreier seg om å sikre sponsorstøtte og publikum for flere land.

– Jeg mener det bør bli mer likt kvotene for OL og VM, sier Pellegrino.

I mesterskap har nasjonene fire løpere hver, i tillegg til at tittelforsvareren i VM også kan stille opp.

Den norske langrennssjefen Espen Bjervig opplyser at utgangskvoten til Norge er seks løpere. I tillegg har nå verdenscupleder Klæbo friplass sammen med vinneren av fjorårets Skandinavisk cup. I etappeløp har dette antallet økt.

VG pratet med den italienske skistjernen Pellegrino før rennene i Davos. Da fortalte han at Italia droppet verdenscupen på Lillehammer forrige helg på grunn av presset økonomi. Det bekymrer FIS-sjef Pierre Mignerey. Flere nasjoner må trolig gjøre det samme i vinter.

Søndag vant Simen Hegstad Krüger verdenscuprennet over 15 kilometer fri teknikk i Davos foran Sergej Ustjugov og Dario Cologna. Det skjedde i et renn der det var uvanlig tynt med nordmenn bak vinneren. Kun tre nordmenn tok verdenscuppoeng og ni løpere fra Mellom-Europa var blant de 20 beste. Det står i kontrast til en sesongstart der Norge har dominert sporten voldsomt, i likhet med i fjor.

Italienske Pellegrino, med VM-gull og sølv fra både VM og OL fra de siste tre mesterskapene, påpeker at en løper som spanjolen Imanol Rojo egentlig gikk et kjempeløp på Lillehammer forrige helg, men ble nummer 30 på tremilen. På hjemmebane har Norge en stor nasjonal kvote i tillegg til verdenscuptroppen.

– Han fikk bare ett verdenscuppoeng og hadde 14 nordmenn foran seg. Bare å tenke at han kan være blant de ti beste er ganske umulig for ham. Det er så mange utøvere foran, sier Pellegrino.

Under mini-touren i Ruka helgen før var det ni nordmenn blant de 16 beste. Der var Pellegrino beste utøver fra en nasjon utenfor Norge, Sverige, Finland og Russland – på 19. plass.

Espen Bjervig i Skiforbundet påpeker at sterk norsk dominans ikke er noe nytt fenomen i skisporten, men forstår at andre kan bli frustrerte når rennene går i Norge.

– Fire stykker fra hver nasjon kan bli litt tynt, men jeg vet ikke. Det er klart løpere som kommer til Norge og går godt blir frustrerte når de møter så mange gode norske herrer, sier langrennssjefen.

Pellegrino understreker at de største nasjonene, Norge, Sverige og Russland, er viktige for TV-tallene til langrenn. Samtidig påpeker han at det økonomisk vil være lettere for de små skiforbundene dersom de har utøvere som kan hevde seg blant de 15 beste.

– Jeg vil ikke sammenligne langrenn med skiskyting, men samme helg, som det var ni nasjoner i herrestafetten på Lillehammer, var det 26 nasjoner til start i skiskyting, sier Pellegrino.

FIS-sjef Pierre Mignerey mener imidlertid at nivået på kvotene til de største nasjonene er blitt justert til ok nivå. Den franske renndirektøren reagerer mer på størrelsen på støtteapparat.

– Løpersituasjonen er mer eller mindre ok. Det kunne blitt kanskje en færre løper i kvotene. Men jeg tenker på kostnadene til støtteapparatene. Mange lag har 15–30 personer i staben og det er altfor mange, sier Mignerey.

Publisert: 16.12.19 kl. 09:28

