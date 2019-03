TETT PÅ: Torgeir Bjørn er kjent som ekspertkommentator for NRK. Den tidligere langrennsløperen har også vært trener for blant andre Ole Einar Bjørndalen. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Langrennekspert Bjørn: - Nystad kan ikke bli landslagssjef for Norge

NRKs langrennekspert Torgeir Bjørn mener Skiforbundet ikke kan ansette Trond Nystad som landslagssjef etter Vidar Løfshus, selv om han er den beste kandidaten.

Nå nettopp







– Norge må tenke på sitt renommé og kan ikke ta ham inn nå, sier Torgeir Bjørn (55) til VG foran andre dag av NM på Lygna.

NRKs mangeårige langrennekspert, tidligere langrennsløper og trener for Ole Einar Bjørndalen, understreker at han har full tillit til Trond Nystads holdninger og verdier, og at han var den beste kandidaten - «før det som skjedde».

Trond Nystad (48) har blant annet vært landslagstrener for Norges herrelandslag i langrenn i fire år. Han har bred internasjonal erfaring som leder og trener i langrennsporten. Hans siste jobb var imidlertid som koordinator for langrenn i Østerrikes skiforbund, fra 2016 til Seefeld-VM for halvannen måned siden, hvor han sa opp jobben.

Da sto han plutselig midt i dopingskandalen som ble utløst av at de østerrikske VM-løperne Max Hauke (26) og Dominik Baldauf (26) ble tatt for bloddoping.

les også Doping-Hauke i brev til Nystad: – Du kunne stoppet meg om du ble ansatt tidligere

– Trond Nystad er en meget dyktig trener og leder. Han gjorde en god jobb som trener i Norge (2011–2015). Men å ta en trenerjobb i Østerrike innebærer risiko. Jeg er helt overbevist om at han ikke visste noe om det som foregikk. Likevel mener jeg at han ikke kan få jobben, sier Torgeir Bjørn.

– Det er feil signal å gi hvis de ansetter ham nå, tilføyer han - fem uker etter Seefeld-skandalen.

Trond Nystad sa opp jobben i Østerrike med en gang den var et faktum. Han er en av mange søkere til å ta over jobben som langrennssjef etter Vidar Løfshus i Norges skiforbund.

les også Svenskenes landslagssjef sa opp - har vært koblet til Norge-jobb

Søknadsfristen var 20. mars - i denne saken finner du navnene på noen av de aktuelle kandidatene.

I forbindelse med Antidoping Norges seminar «Hva skjedde i Seefeld?» torsdag, spurte VG Trond Nystad og Vidar Løfshus om Nystad - på bakgrunn av hans rolle i østerriksk langrenn - er egnet til å erstatte Løfshus.

– Det får andre avgjøre. Men i mitt hode har de to tingene ikke med hverandre å gjøre, svarer Trond Nystad på spørsmål om han tror han risikerer ikke å få jobben på bakgrunn av det som skjedde i Østerrike.

Trond Nystad, Vidar Løfshus og Astrid Urenholdt Jacobsen på Antidoping Norges seminar «Hva skjedde i Seefeld?» Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

Vidar Løfshus mener at Trond Nystad ble utsatt for et «bakholdsangrep» fra Max Hauke og Dominik Baldauf, og at han - på tross av en uttalt holdning fra østerrikske langrennløpere om at «alle andre» jukser - ikke opptrådte med stor grad av naivitet. Nystad var klar over «kulturen» i østerriksk langrenn, men gikk inn i jobben med mål om å endre den.

– Det er alltid utbrytere som vil operere på siden av gode eller dårlige systemer, så det tror jeg er irrelevant i den grad han skal gå inn i noen runder for å overta etter meg, sier han med tanke på at Nystads jobb var å «lære opp østerriksk ungdom til å få god treningkultur».

Løfshus mener Trond Nystad viser hva slags holdninger han har ved å si takk og farvel med en gang «middelhavsfarerne» han selv heller ikke hadde mistanke til, ble avslørt.

– Er Trond Nystad rett mann til å overta etter deg?

– Det skal jeg være forsiktig med å uttale meg om. Heldigvis er det kompetente folk til å seg av det, svarer Løfshus.

Han tilføyer at han mener det taler til Nystads fordel, når det gjelder hans kandidatur, at han har prøvd å gjøre noe med et land «som har hatt dårlig historikk».

Skipresident Erik Røste overlater til langrennsjef Espen Bjervig å svare på VGs spørsmål om Trond Nystads søknad og kandidatur til å få jobben er svekket på bakgrunn av hans posisjon og rolle i forbindelse med dopingskandalen i Seefeld.

– Jeg ønsker ikke å uttale med om enkeltsøkere og deres bakgrunn i en ansettelsesprosess, svarer Espen Bjervig via en melding på telefon.

Publisert: 29.03.19 kl. 13:52