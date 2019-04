FORSKEREN: Martin Schlabach fra NILU i arbeid under Hovedlandsrennet, der han tok prøver til testing av hva deltakerne hadde under skiene. Foto: Privat

Mannen som avslørte ski-jukset: – Kan ikke forsvare å kjøpe egen testmaskin til Norge

Mannen bak fluor-testingen under Hovedlandsrennet sier at det foreløpig ikke er stor nok etterspørsel til å kunne å kjøpe inn en egen test-maskin til Norge.

Seniorforsker Martin Schlabach ved NILU, Norsk institutt for luftforskning, sto for en verdenssensasjon da han testet skiene til 46 løpere (15 og 16 år) under Hovedlandsrennet på Gålå. Det har aldri blitt gjort før noe sted. 25 prosent av stikkprøvene ga «sterke indikasjoner» på at det ble benyttet fluorholdige produkter under skiene, mens 25 prosent ga «indikasjoner» på det.

Før sesongen bestemte Norges Skiforbund at disse glideproduktene skulle forbys i klassene til og med 16 år.

Det er han som, i nært samarbeid med det tyske forskningsinstituttet Fraunhofer IVV, har utviklet metoden som gjør at det er mulig å avsløre juks med bruk av ulovlig glideprodukter under skiene.

– Vi sendte prøvene fra skiene til et laboratorium i Tyskland. Vi har ikke instrumenter til det her i Norge, sier seniorforskeren.

– Etterspørselen er foreløpig ikke stor nok for å forsvare å kjøpe inn en maskin til 1–2 millioner kroner.

Martin Schlabach understreker at det også er praktiske utfordringer om Norge skulle kjøpe en slik maskin:

– I utgangspunktet må maskinen stå fast. I hvert fall må den stå fast noen dager, fordi analysen må skje i vakuum, forteller han.

– Men teoretisk kunne vi selvfølgelig sette den opp i en smøretrailer. Alt dette er et spørsmål om etterspørsel.

FORSKER: Martin Schablach, NILU. Foto: NILU

– Hvor viktig er det at langrennssporten kvitter seg med fluorbruken?

– Når brannvesenet på flyplassene har klart å kvitte seg med de verste fluorprodukter i sitt brannskum, i en situasjon der det er snakk om liv eller død, så burde det i hvert fall være mulig i en idrettsaktivitet. Det sliter på ryktet til skisporten om de ikke klarer å kvitte seg med dette miljø- og helseproblemet.

– Hvor stor er sikkerheten i målingene?

– Som med alle kjemiske målinger, så er det usikkerhet. Men vi har kjørt mange tester, og metoden har blitt stadig bedre. Men det er veldig lite skille mellom positive og negative resultater. Vi har ikke stor sikkerhetsmargin.

NILU-forskeren sier at de ikke har noen lettvint forklaring på hvorfor det ble hele 50 prosent utslag i «rød» eller «gul» sone under Hovedlandsrennet.

– Det er sikkert en god del som utfordrer fluorforbudet, men det kan også være utslag for ski selv om folk ikke med viten og vilje hadde jukset. Det gjelder for eksempel om de brukte en børste som tidligere har blitt brukt på racingski. En slik børste er ikke mulig å «nullstille» hvis du først har brukt fluormidler.

– Også om skiene tidligere har blitt impregnert med fluorglider, så må du vaske dem tre-fire ganger for å komme ned til «grønt» nivå, sier Schlabach.

– En tredje mulighet er at du har stått i et smøretelt der naboen har brukt fluorglider. Da kan det ha skjedd at pulver har blåst over på dine ski, og du har fått «gult» eller «rødt» utslag uten at det har vært et bevisst valg.

NILU-forskeren forteller at Norges Skiforbund aller helst ville ha testet de beste, men det er umulig fordi de må teste før løpet.

– Vi bruker en teip-bit og tar en prøve fra skien. Etter som vi trenger litt tid for prøvetakingen, klarer vi å ta kun en stor andel løpere ved intervallstart. Når det er fellesstart, rekker vi adskillig færre løpere. Vi må jo ta prøven så tett inntil start som mulig.

Schalabach anslår at han kanskje kunne ha testet 100 skiløpere på én dag. I Hovedlandsrennet var det rundt 1000 deltakere.

– Hva synes du om resultatet av testen på Hovedlandsrennet?

– Det er nedslående at så mange viser utslag. Men jeg har ingen formening om det handler om bevisst juks eller tilfeldigheter. Det var uansett flere enn jeg hadde forventet.

