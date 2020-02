DUELL: Aleksandr Bolsjunov hopper høyt i glede over å ha vunnet Tour de Ski i Val di Fiemme. Johannes Høsflot Klæbo (t.h.) ble nummer tre der. Foto: Terje Pedersen

Russerne beskylder Klæbo for «psykologisk angrep»

Johannes Høsflot Klæbo (22) sier at han har gitt opp å vinne verdenscup-kula. Det reagerer russerne på. Trønderen står ved det han har sagt.

Trønderen har fått et brudd i hånden etter å ha slått på en bokse-automat på et bowlingsenter. Derfor kan han ikke gå i Falun til helgen, og det er også uklart når han er tilbake i løypa.

Derfor uttalte han på sin egen youtube-kanal at «når det nå ikke blir deltakelse i Falun, er det nok bare å gratulere Bolsjunov med «kula»».

– Jeg forholder meg ganske skeptisk til de ordene, fordi det er fortsatt veldig mange løp som gjenstår. Derfor kan vi ikke avskrive ham selv om han må stå over to renn i Falun, sier Jelena Välbe, Russlands skipresident, til nyhetsbyrået R-sport.

– Jeg er sikker på at dette er et psykologisk angrep. Jeg håper at han blir frisk så fort som mulig, at fingeren vokser sammen, og han at han ikke kommer til å gjøre flere slike dumheter, forteller Välbe.

Hun omtaler Klæbos bokse-bom som guttestreker.

– Det er mest interessant å se skirenn når alle de beste deltar, sier Jelena Välbe.

Også tidligere OL-vinner Nikita Krjukov reagerer på at Klæbo sier at verdenscupen er avgjort med dette.

– Klæbos uttalelse må ses på med ironi. Selvfølgelig må Bolsjunov ikke slappe av. Når avstanden til Klæbo er så stor at det er umulig å ta ham igjen, er det lov å slappe av.

Den andre helgen i januar var Klæbo syk og kunne ikke delta i Dresden. Han er i øyeblikket 235 poeng bak Aleksandr Bolsjunov i verdenscupen sammenlagt.

– Jeg står for det jeg uttalte på VLOGGEN mandag, samtidig er jeg klar på at jeg skal gjøre mitt aller aller beste på de rennene som gjenstår av sesongen, sier Johannes Høsflot Klæbo selv i en epost til VG.

– Og det er bra at russerne følger med på hva som skjer. Russerne skaper spenning og engasjement rundt langrennssporten. Det er helt topp. Og vi har et veldig godt forhold, selv om vi kan ha ulike syn og ulike tolkninger på ting. Sånn skal det være!

Etter Falun følger nyskapningen Ski Tour 2020. Den starter i Östersund den 15. februar, fortsetter til Åre og Meråker og ender i Trondheim helgen 22.-23.februar. Landslagslege Øystein Andersen sa i en pressemelding mandag at «vi håper og tror Ski Tour 2020 fortsatt er innen rekkevidde».

– Et av mine store mål i år har vært Ski Tour 2020. Den starter i Østersund og avsluttes på hjemmebane i Granåsen, Trondheim. Nå fokuserer jeg all energi på å bli startklar til Touren, sier Klæbo selv til VG.

Trener og morfar Kåre Høsflot uttrykker seg slik i en e-post til VG:

– Mye kan avgjøres på to renn i Falun til helgen. Bolsjunov leder med 235 poeng, og når rennet i Falun ryker for vårt vedkommende, så er det vel vanskelig å ikke skulle være enig med Johannes. Men det skal gås noen skirenn før dette er avgjort.

Her kan du se Johannes Høsflot Klæbo selv forklare hvordan det skjedde at han fikk et brudd i hånden:

PS: Jelena Välbe har blitt valgt til president for alle typer skisport. Tidligere var hun bare president for langrennsdelen. Skisporten er delt opp i ulike forbund i Russland.

Publisert: 05.02.20 kl. 12:14

