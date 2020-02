I FRONT: Sjur Røthe under verdenscup i italienske Val di Fiemme. Foto: Terje Pedersen

Skitopp mener klimaspørsmålet tvinger frem endret verdenscup

Skistjernene reiser ukentlig i fly til verdenscuprenn i ulike deler av Europa og verden. Verdensmester Sjur Røthe (31) mener utøverne er nødt til å ta klimainitiativ – og skitopper vil nå bremse reisingen.

De norske skiløperne ukependler i stor grad med fly hjem til Norge mellom konkurransehelgene ute i Europa. Nylig reiste de mannlige hopperne fra Europa til Japan for kun én konkurransehelg, før de reiste tilbake til Europa igjen.

Og etter avlysning i Kina drar alpinistene til Japan for én enkelt rennhelg, før de returnerer til Europa igjen.

I langrenn og hopp for menn er det for eksempel denne sesongen 21 ulike arrangørsteder.

Verdensmester på tremil, Sjur Røthe, forteller at han må fly tur-retur Canada for å gå to skirenn senere i sesongen. Til nå i sesongen har han flydd frem og tilbake til renn i Finland, Sveits, Tour de Ski i Mellom-Europa, Tsjekkia og Tyskland.

Nå ser han ansvaret han har som utøver til å påvirke Det internasjonale skiforbundet (FIS) til å bremse all reisingen.

– Jeg tror at vi løpere er nødt til å ta initiativ når det gjelder klimautfordringen. Vår vei inn kan være å få FIS med på en kalenderendring. En måte å gjøre det på er lengre konkurransehelger. Og det kan gjøre at vi får en frihelg innimellom, sier landslagsløper Sjur Røthe til VG.

KUN SNØSTRIPE: Verdenscuprennene i Planica før jul var preget av ekstremt dårlig og vått vær og en kunstsnøstripe i brunt landskap. Foto: Darko Bandic / AP

Selv ser han som skiløper endringene godt og mener bevisstgjøring er viktig i klimadebatten. Samtidig tror han at det er vanskelig å snu langrennsmiljøet og verden «over natten» og ser skisportens dilemma.

– Man jobber for å gjøre sporten større og få med flere nasjoner. Det innebærer også renn i USA, som kan bidra til økt interesse. Det blir vanskelig uten å dra dit, sier Røthe.

Terje Lund, arrangementsansvarlig i Norges Skiforbund, mener reisevirksomheten i verdenscupen er nødt til å bli endret fremover.

– Det vil tvinge seg frem. Vi kan ikke sende utøvere i fly hit og dit. Vi må se større på det. Vi kan ikke reise på kryss og tvers i verden hver eneste helg, sier Lund til VG og understreker at dette er hans personlige meninger.

Snømangel gir også kostnadssmell for arrangører og bekymrer Det internasjonale skiforbundet.

FIS ser selv behovet for endring.

– Jeg er enig. Det er ikke bare et spørsmål om klima, men også om kostnader. Vi må planlegge kalenderen på en logisk måte. Det er noe vi må vi bli bedre på, sier Pierre Mignerey, renndirektør for langrenn i FIS.

VIL ENDRE REISINGEN: Terje Lund, arrangementssjef i Norges Skiforbund, her sammen med sportssjef for det norske hopplandslaget Clas Brede Bråthen og renndirektør i FIS Walter Hofer i Holmenkollen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Han trekker frem eksempelet der verdenscupen neste år drar fra Falun i Sverige til finske Lahti før de igjen returnerer til Ulricehamn i Sverige helgen etter. Samtidig understreker franskmannen at det ikke er enkelt å planlegge når de også ønsker at hopp, kombinert og langrenn arrangeres på samme sted.

FIS-president Gianfranco Kasper betvilte i fjor den globale oppvarmingen i et intervju med Tage Anzeiger. Etter hard kritikk av intervjuet snudde hans synspunkter. Vegard Ulvang, leder i langrennskomiteen i FIS, har derimot uttrykt stor bekymring i klima-spørsmålet.

Lund, som også sitter i en markedskomité i FIS, tror det nå kommer større endringer i verdenscupkalenderen de neste fem årene enn det som har skjedd de foregående 15 årene.

Han fremhever at den norsk-svenske skitouren og hoppturneringen Raw Air senere denne vinteren har tatt klimagrep. Der må utøverne ta toget mellom konkurransestedene.

– Vi er de første som tar ansvar. Utøverne kan ikke velge. De må på toget. Hvis ikke får de ikke starte, sier Lund som tror klimatankegangen har fått sterkere gjennomslag i Norden enn i deler av Europa.

Lund mener verdenscupen i større grad bør arrangeres på samme sted over 3–4 dager og tror at arrangørsteder som kan ha flere grener får større muligheter.

Når langrennslandslaget er på tur er det et betydelig antall på reise. Under verdenscuphelgen i Davos før jul var Norge til stede med 26 løpere og 18 i støtteapparatet.

– Generelt, i forhold til andre typer idretter, tror jeg ikke vi er verre. Men i forhold til en vanlig norsk forbruker har vi flere kilometer på reise, flere reiser og et større klimaavtrykk, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

Han sier de fremover bør vurdere om de kan minimere reising og heller ha baser på et sted over lengre perioder.

– Det kan også legges opp en mer effektiv rennkalender og mer logisk reisekalender, sier Bjervig.

PS: VG reiser også mye til ulike verdenscupkonkurranser. Denne vinteren har VG tatt fly til verdenscupåpningen i Finland, Tour de Ski i Mellom-Europa og VG skal også fly til Trondheim for å dekke Ski Tour 2020.

Publisert: 07.02.20 kl. 14:04

