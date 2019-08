PÅ HITRA: Petter Northug deltar på Toppidrettsvekas første dag. Foto: Joachim Baardsen/VG

Northug etter Fosslis hjertestans: – Det er skremmende

HITRA (VG) Petter Northug gjør torsdag comeback som langrennsløper under Toppidrettsveka. 33-åringens håp er at Sondre Turvoll Fossli (26) snart kan gjøre det samme.

Mandag 12. august ble Turvoll Fossli rammet av hjertestans. Kjæresten, en forbipasserende syklist og et raskt tilstedeværende helseteam reddet livet hans.

Nå håper Northug at hans tidligere kollega blir helt bra igjen.

– Han har vært et sprinttalent utenom det vanlige. Han er jo lynrask. Vi får håpe at han kommer på rett spor igjen, finner ut av problemet og kan trene som normalt, forteller Northug til VG.

– Blir skremt

Northug la selv opp som langrennsløper i fjor, men håper at Turvoll Fossli slipper å gjøre det samme. Sistnevnte la mandag ut en video på Instagram som viste at han var oppe av sengen og gikk for egen maskin.

Det er Northug glad for, samtidig som hjertestansen gjør ham tankefull.

– Det er skremmende. Det har vært flere tilfeller i idretten de siste årene. Du blir skremt. Men nå vet jeg at han er på bena igjen, og det er det viktigste, sier Northug.

Ny karriere

For den tidligere medaljegrossistens del handler deltagelsen på åpningen av Toppidrettsveka primært om to ting: Å promotere sine nylig lanserte sportsbriller, som bærer merkenavnet «Northug», og tyne seg gjennom et 47 kilometer langt rulleskirenn.

Produktene kom i salg sist lørdag og er det Northug har brukt arbeidstiden sin på etter at han la opp.

Jon Inge Gullikstad er daglig leder i firmaet Brand Assist som står bak «Northug». Han har tidligere bygget opp «Ulvang» og «Johaug», som begge har omsatt i hundremillionersklassen.

Nå tror Gullikstad at det er mulig å gjenta suksessene.

– Det er noe helt spesielt med at Petter er en av de få rockestjernene vi har i Norge. Det er noen år siden han tok noen gullmedaljer, men han står fortsatt veldig sterkt. Han er en person man ikke kan være likegyldig til. Som merkevare er det veldig interessant og bra, sier Gullikstad til VG.

– Hvilket potensial ser du i «Northug»?

– Jeg tror vi skal kunne få Northug opp på samme høyde som de andre norske. Det ser veldig lovende ut. Nå har vi over 200 butikker. Vi må jobbe hardt, men vi merker at vi kommer til å vokse veldig.

– Gjør meg stolt

Manager Terje Hallan har også tro på stor vekst. Han var mannen som først begynte å prate med Northug om å skape en ny merkevare.

– Jeg ser hvilket engasjement det har og hvordan det treffer. Nå har vi jobbet med dette i snart ett år. Tilbakemeldingene så langt har vært helt fantastiske. Det har overgått det vi hadde trodd, sier Hallan til VG.

Det gleder også hovedpersonen selv.

– Jeg er veldig fornøyd. Det har vært en lang prosess for å komme frem til sluttproduktet, men vi har hatt med oss flinke folk som har vært nøye. Å ha fått brillene ut i butikk og høre at folk er fornøyde, gjør meg stolt, sier Northug, før han gjør seg klar til å gå 47 kilometer mot typer som Johannes Høsflot Klæbo og Aleksandr Bolsjunov.

– Det er jo 46 kilometer for langt for meg. Jeg gruer meg, sier mosvikingen.

