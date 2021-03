Johaug før den «norske» VM-tremila: − Ikke bare å hente det gullet der

Storfavoritt Therese Johaug (32) går for sitt fjerde gull i Oberstdorf, og det på en øvelse hun og Marit Bjørgen har dominert fullstendig de siste årene.

Av Per Opsahl

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg føler ikke noe press på statistikk. Jeg har lyst til å gå ut og gjøre mitt beste i morgen. Det blir en spennende tremil og jeg gleder meg til startskuddet gå, sa Johaug beskjedent på fredagens pressekonferanse.

En klassisk tremil er en perfekt anledning for skidronningen til å hente hjem sitt fjerde gull i et og samme VM, det vil i så fall være første gang i karrieren. Hun tok tre gull i 2015 og 2019, og etter gårsdagens stafettseier har 32-åringen gjentatt den prestasjonen.

– Hvordan vil du beskrive hvis det skulle skje at du tar ditt fjerde gull i samme mesterskap?

– Det er ikke noe jeg har fokus på nå. Hvert skirenn har sin historie og i morgen er det en nye dag med nye muligheter. Det er ikke bare å hente det gullet der. Det er mange som går fort på ski. Uansett har det vært et fantastisk mesterskap for min del.

Fem strake gull

Johaug vant tremila i Seefeld i 2019, Bjørgen i Lahti 2017, Johaug i Falun 2015, Bjørgen i Val di Fiemme i 2013, og Johaug i Oslo 2011.

Sist det ikke ble norsk gull på 30 km i VM var i Liberec i 2009. Da ble Johaug nummer fire, bare seks hundredeler fra pallen. Justyna Kowalczyk tok gullet.

– Da var jeg ganske ung, og det var i en fase der det norske laget besto av mange juniorer og første års seniorer. Det var ikke å vente at vi skulle kjempe om noe edelt metall der. Det blir et spennende løp i morgen, og mye har skjedd siden 2009 for å si det sånn.

Heidi Weng, Helene Marie Fossesholm, Tiril Udnes Weng, Anne Kjersti Kalvå og Johaug er de fem som skal gå lørdagens tremil.