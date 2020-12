Kommentar

Egebergs Ærespris til Johaug: Underlig og umusikalsk

Av Leif Welhaven

Therese Johaug er tildelt norsk idretts høyeste utmerkelse. Foto: Heiko Junge

Hvordan hadde den norske offentligheten reagert dersom en dopingdømt utøver fra en hvilken som helst annen nasjon hadde blitt tildelt noe tilsvarende Egebergs Ærespris?

Det er veldig lett å være prinsipiell rundt dopingproblematikk på avstand. Når en utøver uten rødt pass avsløres for å ha hatt et stoff i kroppen som absolutt ikke skal være der, er verdibasert heder og ære ikke akkurat det første nordmenn tenker på.

At definisjonen av begrepet doping handler om en forekomst av noe ulovlig, og ikke forutsetter at det er bevist at utøveren handlet bevisst, er heller ikke noe opinionen her til lands har vært nevneverdig opptatt av å stille spørsmål ved i utenlandske saker.

Men så fort det dreier seg om våre egne, er det visst fryktelig lett å droppe alt som heter konsekvent tankegang.

Idrett handler i stor grad om følelser. Selvsagt hadde det vært koseligere emosjonelt sett dersom det var mulig å komme unna at Therese Johaug er dømt for doping. Men uansett hvor hardt folk prøver å finne på en egen norsk vri, er de harde fakta at antidopingreglene i Wada-koden er de samme uavhengig av nasjonalitet.

Og Therese Johaug har dessverre en dopingdom.

For hennes del hadde det nok vært fint at en ferdigsonet straff hadde vært ferdigdebattert, men dessverre sørger valg tatt i norsk idrett for at temaet jevnlig blir aktualisert igjen.

Nå har juryen valgt å tildele henne Egebergs Ærespris.

Rent sportslig er det ingen tvil om at Johaug oppfyller kriteriene, basert på resultatene i langrenn og løping.

Likevel er dette en avgjørelse som er vanskelig å forsvare, fordi prisen har en dimensjon som er lite forenlig med å være dømt for doping.

Det er utøverens ansvar å holde kroppen fri for ulovlige stoffer, og så lenge vedkommende er noe å klandre resulterer regelbruddet i en straff. Det skjedde som kjent i Johaugs tilfelle.

At man faller inn under begrepet doping gjelder altså uansett om dommere velger å tro på en forklaring eller ei, mens lengden på straffen avgjøres ut fra skyldgrad. I Johaugs sak ble utfallet 18 måneder.

I denne sammenhengen hadde det vært prinsipielt riktig dersom en dopingdom og Egebergs Ærespris var uforenlige størrelser, uansett hvilken utøver det gjelder.

Her har juryen bak Holmenkollmedaljen fornuftig nok landet. Johaug hadde sin medalje fra før dopingsaken, men Martin Johnsrud Sundby får ikke utmerkelsen på grunn av hans sak. Det er ryddig.

På generelt grunnlag vil det ofte være fryktelig vanskelig å bekrefte eller avkrefte et forsett, og bevissiden er en av flere grunner til at prinsippet og definisjonen er slik den er over hele verden.

Her må det også understrekes at det også er forhold i den konkrete saken som viser at Johaug ikke har oppfylt det vi må kunne forvente, selv om forklaringen ble trodd.

Da saken sprakk løp hun fra utøveransvaret sitt, og fremstod direkte faktafornektende da hun hevdet at det måtte holde å stole på legen.

I et intervju med Østlendingen hadde Johaug tidligere uttalt at «Jeg tar aldri noe jeg får tilbudt eller kommer over uten å sjekke det først. Enten det er en salve eller en te» og «Jeg sjekker både én, to og tre ganger». Dette var åpenbart ikke korrekt.

Johaug hadde ikke gjennomført Antidoping Norges “Ren utøver”-kurs, og fremstod direkte uvitende om sentrale spørsmål.

Det skal trekkes frem at en nødvendig ansvarserkjennelse heldigvis har kommet fra Johaug i etterkant, og det står all mulig respekt av at hvordan hun har kjempet seg tilbake og dominerer som idrettsstjerne igjen.

Men det er nå en gang slik at det ikke er noen automatikk i at man skal få Egebergs Ærespris, det er et aktivt valg juryen må ta fra sak til sak. Og denne gangen hadde de nok gjort lurt i å lande på en annen konklusjon enn et valg som er underlig og umusikalsk.

Therese Johaug kommer nok til å høste mye fortjent heder og ære fremover. Men denne prisen burde hun ikke fått. Rett og slett fordi noen prinsipper må gjelde uansett hvem du er og hvor du kommer fra.

