KJENNER NORTHUG: Silje Vasvåg og Per Magne Dalen prater med VG i bedriftens lokaler i Oslo. Foto: Tore Kristiansen, VG

Northug-teamet om sjokket, tilgivelsen og håpet

HELSFYR (VG) Over halvparten av det norske folk vil tilgi Petter Northugs handlinger, ifølge en ny Norstat-undersøkelse. Nå deler 34-åringens nærmeste støttespillere sine tanker om rusproblemet.

Nå nettopp

Torsdag 10. august ble Petter Northug stoppet for råkjøring. Han har innrømmet å ha holdt en fart på over 200 kilometer i timen. Under en ransaking av leiligheten fant politiet 10 gram kokain.

Mens Northug uttrykket fortvilelse og redsel for egne problemer via sosiale medier kvelden etterpå, tok kollegene i sportsmerket som bærer hans navn innover seg alvoret i situasjonen.

– Det opplevdes voldsomt. Det var veldig følsomt. Det var veldig sjokkerende. Jeg ser at folk uttaler at det var noe man kunne forvente, men for oss var det veldig overraskende, forteller Jon Inge Gullikstad.

Seriegründeren har tidligere bygget opp merkevarer som Ulvang og Johaug. Som majoritetseier av selskapet bak «Northug» og daglig leder for en rekke ansatte ble den offentlig kjente nyheten om Northugs rusproblem starten på en intens periode for samtlige.

– Petter er et menneske

VG treffer Gullikstad og fire av Northugs kolleger i den to år gamle bedriftens lokaler på Helsfyr – et par kilometer fra Oslo sentrum. Sammen har de i lang tid forberedt vinterens nye kleskolleksjon som inntar butikkene neste uke. Perioden er viktig, og de ulike forhandlerne hadde plutselig mange spørsmål, forteller salgsansvarlig Silje Vasvåg.

– Det har vært mange telefoner med kundene. Det har stormet. Men vi har gode relasjoner til dem. De forstår at Petter er et menneske. Ofte er veien etter medaljen like tøff som den til medaljen. Baksiden av medaljen snakkes det ikke så mye om. Men den finnes jo i alle familier, i alle bedrifter og overalt. Vi er veldig stolte over Petter for hvordan han gikk ut med dette. En ting er å stå skolerett overfor hele familien din, men han sto skolerett for hele Norge. Det kostet mye for ham, sier Vasvåg.

Hun opplever at kundene deres har klart å skille Northugs handlinger fra produktene deres. Nå håper Vasvåg at Northugs situasjon kan brukes til noe positivt for andre som sliter med lignende problemer.

– Når en alfahann som Petter står frem, tror jeg det kan hjelpe andre menn å snakke om vanskelige ting, sier hun.

EN DEL AV TEAMET: Silje Vasvåg under møtet med VG. Foto: Tore Kristiansen, VG

les også Petter Northug: – Jeg har et alvorlig rusproblem

Har hatt det tøft

På en sort stol like ved sitter Per Magne Dalen og hører på Gullikstad og Vasvåg prate. Dalen er den som kjenner Northug best. I tillegg til å være kollega, er han en nær venn.

Det blir raskt tydelig at forholdet mellom dem betyr mye for ham.

– Jeg vet ikke om jeg skal si så mye. Jeg må tenke, forteller Dalen og tar en pause.

Det blir stille i rommet. Etter at Gullikstad har pratet litt, føler Northugs kompis seg klar til å dele tankene sine.

– Jeg har snakket med Petter hver dag siden det skjedde. Han er vennen min. Jeg vil at han skal kunne snakke om hyggelige ting, så vi har ikke pratet om saken. Vi har snakket om helt andre ting, forteller trønderen, som jobber som fotograf og innholdsprodusent i bedriften

– Det virker som dette preger deg mye?

– Ja, absolutt. Det er kjipt å se en venn ha det så tøft. Jeg merket det på ham med en gang hvor tøft han hadde det. For meg er Petter veldig snill og god. Han er morsom. For meg er han liksom en snill, god gutt. Så det er kjipt at han fremstilles som han gjør. Jeg forstår det jo, etter det som skjedde, men det er ikke den Petter jeg kjenner.

NÆR VENN: Per Magne Dalen syns det er vrient å prate om kompisen sin. Foto: Tore Kristiansen, VG

– En tøff hendelse

Kollegene forteller at omtanken for det som er en av dem, har vært det viktigste. Derfor passet de først på at Northug fikk den hjelpen han trengte. Gullikstad tok selv på seg en koordineringsrolle.

– Petter fortalte det til meg sånn som det var. Det er en ekstremt tøff påkjenning. Samtidig er det en alvorlig hendelse med en siktelse og en blodprøve som man ventet på. Petter sa at han ikke kjørte ruspåvirket. Det var vi veldig trygge på – men det var en god følelse da testen kom tilbake negativ. For mange samarbeidspartnere var det også et viktig element, forteller Gullikstad.

Han har jevnlig dialog med 34-åringen.

– Jeg snakker ofte med ham. Petter har det greit. Han trener mye og får profesjonell oppfølging. Det er en tøff hendelse, så det påvirker ham. Vi ser på det som at han er en god kollega som nå har tatt en pause. I mellomtiden skal vi løse oppgavene våre her sammen.

SJEF: Jon Inge Gullikstad (t.v.) er majoritetseier i Brand Assist, selskapet bak merkevaren «Northug». Foto: Tore Kristiansen

Spørreundersøkelse

De oppgavene handler i hovedsak om å nå ut til det norske folk med sportsbriller og treningsklær. I den forbindelse bestilte bedriften en undersøkelse fra Norstat, hvor analysebyrået blant annet spurte et representativt utvalg av befolkningen om de kan tilgi Northug.

Det ble foretatt målinger etter at nyheten ble kjent, etter trønderens pressekonferanse hvor han innrømmet et alvorlig rusproblem og etter at det ble kjent at han ikke hadde kjørt i påvirket tilstand. Svaret er at 56 prosent nå er villig til å tilgi handlingene.

– At over halvparten støtter Northug, er vi veldig ydmyke og takknemlige for. Vi setter stor pris på det. Det viser at folk ser handlingen isolert fra merkevaren. Det er en alvorlig hendelse som vi alle tar avstand fra, men vi er mennesker og gjør alle feil – både én, to, tre, fire og sikkert fem ganger i løpet av livet, sier Gullikstad.

Norstat-undersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjort på bestilling av merkevaren «Northug»

Utvalget består av 1014 respondenter (509 menn og 505 kvinner) fra ulike deler av Norge. De fordeler seg over ulike aldersgrupper i befolkningen.

56 prosent av respondentene mener Petter Northugs oppførsel kan tilgis, mens 36 prosent mener den ikke kan det. 9 prosent vet ikke.

36 prosent av dem som har deltatt i undersøkelsen sier de ikke vil kjøpe Northug-produkter i fremtiden på grunn av Petter Northugs oppførsel. 49 prosent ender på andre side av skalaen.

Over halvparten (53 prosent) mener merkevaren vil overleve, mens 27 prosent tror det motsatte. 20 prosent vet ikke.

Svarene er gitt ved å svare på en skala fra 1-6 (helt uenig til enig) eller vet ikke. Analysen ble gjennomført på tre ulike tidspunkt i august og september. Kilde: Norstat Vis mer

Samtidig forteller 36 prosent at de ikke ønsker å kjøpe Northugs produkter på grunn av handlingene hans.

– En merkevare må ikke være godt likt av alle. Det har jo alltid vært slik at man ikke er likegyldig til Petter Northug, men vi opplever en stor støtte. Nå ser vi det også. Produktene skal være topp kvalitet, men at en merkevare også kan vise sårbarhet og ektehet, tror jeg mange kan kjenne seg igjen i, sier Gullikstad.

I fjor hadde «Brand Assist», Gullikstad og Northugs selskap som eier merkevaren, en omsetning på 18 millioner og et underskudd på 4,7 millioner. Nå er de spente, men optimistiske med tanke på fremtiden. Målet er å gå i overskudd i selskapets tredje leveår.

– Det blir veldig spennende med alt som skal skje fremover, men vi føler oss trygge på at vi skal komme oss gjennom det, sier Gullikstad.

Støtte fra familien

Northug har selv en pause fra yrkeslivet. Det har gjort at familien har sagt at de vil bidra så godt de kan. Det innebærer blant annet at både pappa John og brødene Tomas og Even stilte opp som modeller under en fotoshoot sist uke – sammen med sine kjærester.

Det er noe som rører kameraten.

– Det er honnør til brødrene som har vært veldig flinke til å støtte og ta vare på Petter. Han har vært hos Tomas. Even har tatt ham med på trening. De har bidratt her nå med kolleksjonen. Jeg syns de har vært veldig fine. Det viser hvor tette familiebånd de har, forteller Dalen.

– Går det bra med dem?

– Ja. Jeg syns det virker som det går veldig bra med dem. De har tatt tak i situasjonen og prøver å se fremover, de også, sier Northugs kompis.

forrige









fullskjerm neste

Publisert: 10.10.20 kl. 12:19