Bjørgen åpner for flere renn: – Får se hvor fristet jeg blir

TRYVANN (VG) Comebacket i konkurranse ga Marit Bjørgen en god bekreftelse. Hun utelukker ikke at hun kan komme til å gå renn før Vasaloppet i mars.

Torsdag ble hun møtt av sønnene Ola (1), Marius (4) og samboer Fred Børre Lundberg ved målstreken på Tryvann i Oslo. Til vinteren må familien kanskje se at mamma legger ut på tur før antatt.

– Vi får se hva som skjer. Det kan godt hende at jeg går renn før Vasaloppet. Jeg får se hvor fristet jeg blir, sier Marit Bjørgen til VG.

Hennes uttalte mål er å gå Vasaloppet 7. mars, men den svenske klassikeren er renn nummer åtte i Ski Classics som åpner med renn i Italia allerede 27. november.

På nyåret kommer to renn som nesten kan sammenlignes med ni mil lange Vasaloppet i lengde: Egadin La Diagonela i Sveits (65 km) og Marcialonga i Italia (70 km).

Bjørgen holder også døren på gløtt i forhold til et NM-comeback. Både første og andre del går på «hjemmebane» i Trondheim.

– Men jeg kan ikke love noe, understreker trønderen med 25 NM-gull på samvittigheten.

Therese Johaug utelukket torsdag ikke at Bjørgen kan komme til å gå verdenscup igjen.

– Nei, du får ikke se meg i verdenscup. Den tiden er forbi, kontret Bjørgen.

– Det er rått. Hun har vært ute i to år og trening er ferskvare. Selv om hun har gått fort før så skal det legges ned en jobb, minner Therese Johaug (32) om etter rulleskirennet til Bjørgens nye lag, Team Ragde Eiendom.

Bjørgen skal trene mindre enn i glansdagene: 10 timer i uken.

– Det varierer litt hvor mye jeg trener. Jeg har også andre ting å gjøre. Noen uker er jeg under 10 timer. Andre trener jeg 15. Alt i alt så trener jeg vel omtrent det jeg har satt meg som mål. Jeg prøver å trene en økt hver dag. Det er målet mitt, sier hun.

Men med to smågutter i huset bestemmer ikke mammas treningsbehov alt lenger.

– Jeg må prøve å balansere treningen. Jeg får mindre søvn og mindre restitusjon. Det er viktig at jeg får utbytte av den treningen jeg gjør.

Det er ingen tvil om at Marit Bjørgen trives med sin nysatsing.

– Jeg er glad for at jeg kommer meg ut for å trene igjen. Nå har jeg fått rutiner på den igjen. Det er godt å kjenne på god form igjen etter graviditeten og at jeg fikk annenmann.

Hun er langt fra den eneste veteranen på Team Ragde. Anders Aukland (48) og Tord Asle Gjerdalen (37) har begge gått mesterskap med Bjørgen.

Hun har fått testet seg på langturer med sitt nye lag.

– Jeg synes det har gått bra i høst. Jeg har vært med på noen langturer med gutta i Team Ragde og har fått positive svar, sier Bjørgen og forklarer det med at hun «beholder armene» etter fire timer lange økter på rulleski.

