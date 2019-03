Tidligere dopingjeger om dopingvideoen: - Ikke sett maken gjennom 40 år

SEEFELD (VG) Tidligere dopingjeger Inggard Lereim har vært tett på store dopingskandaler. Videoen av Max Hauke, som ble avslørt midt under en blodoverføring i VM-byen, overrasker ham.

– Jeg har ikke sett maken gjennom de 40 årene jeg jobbet i internasjonalt antidopingarbeid, sier tidligere dopingjeger Inggard Lereim til VG om videoen som viser Max Hauke med nål i armen, midt i en blodoverføring, i det politistyrker gjennomfører dopingrazzia i Seefeld.

Hauke ble tatt på fersken bare noen titalls meter fra laghotellet til Østerrike, der det var opprettet en «dopingsalong». Og flere løpere har nå innrømmet bloddoping, blant dem også den kasakhstanske oppløperen Aleksej Poltoranin.

Inggard Lereim var sentral da den finske dopingskandalen i Lahti ble avdekket i 2001 gjennom antidopingjobben i Det internasjonale skiforbundet (FIS)

– Dette er den største skandalen i Ski-VM siden 2001. Det er tragisk for vertslandet Østerrike, sier Lereim vel vitende om at Østerrike flere ganger i forbindelse med OL de siste tiårene har vært innblandet i eller dømt skyldig i dopingrelatert virksomhet.

Den tyske gravejournalisten Hajo Seppelt mener folk må få øynene opp for dopingproblemene:

Videoen av østerrikeren, som ble fersket mens han dopet seg, begynte å sirkulere i medier i går. Og den ga sterke reaksjoner i VM-byen. Blant annet var den tidligere norske landslagstreneren Trond Nystad, som nå jobber i det østerrikske forbundet, preget.

– Jeg har opplevd litt av hvert på avstand. Blant annet i OL i Albertville der en utøver fikk feil blodpose med feil blodtype, rett i ansiktet på hele landsbyen, sier Inggard Lereim.

Han mener selv at noe av det aller frekkeste han har opplevd er at enkelte ledere forsøkte å underslå positive dopingprøver og at det var noe som skjedde flere ganger. Men hendelsene i Østerrike mener han er et meget spesielt tilfelle slik han oppfatter det fra Norge.

– Dette er både frekt og amatørmessig og naivt. Det er ganske spesielt at man midt i landsbyen Seefeld etablerer en såkalt salong, sier Lereim.

Süddeutsche Zeitung skriver at det nettverket rundt legen Mark Scmidt som er blitt pågrepet i Erfurt trolig strekker seg langt utover vintersport. Den dopingavslørte syklisten Bernhard Kohl, som ble tatt etter 3. plass i Tour de France i 2008, utpekte Scmidt som en av sine dopinghjelpere.

Avisen skriver at det blant annet funnet en blodsentrifuge og en rekke blodposer under razziaen i Erfurt og det skal være snakk om flere titalls blodposer som skal DNA-testes.

– Det er veldig spesielt at han ikke er tatt når det er 11 år siden det ble oppdaget som organisator av systematisk doping, sier Lereim.