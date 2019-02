PRESTERTE STERKT: Sjur Røthe ble verdensmester og Martin Johnsrud Sundby gikk inn til bronse rett bak lagkameraten på tremilen med skibytte. Foto: Bjørn S. Delebekk

Sundby innser at han kan bli stafettvraket

SEEFELD (VG) Martin Johnsrud Sundby (34) tok bronse på tremilen og har vært bankers i stafettuttaket gjennom mange år. Men skiløperen ser at han nå kan bli vraket fra stafettlaget i VM.

Men Oslo-løperen mener han har en halv fot inne på stafettlaget etter bronsen på tremilen lørdag.

I fjor ble stafettuttaket kontroversielt da Hans Christer Holund overraskende ble vraket. Før stafettuttaket etter 15-kilometeren onsdag mener Sundby nå at Emil Iversen, Sjur Røthe og Johannes Høsflot Klæbo er rimelig sikre kort på laget og at han selv må kjempe om den siste ledige plassen.

– Jeg vil tro at det står mellom meg og Didrik Tønseth, sier Sundby til VG på et pressetreff for skimerket Fischer i VM-byen tirsdag.

Etter tremilsbronsen pratet han med sønnen:

Sundby mener 15-kilometeren blir en avgjørende distanse for kampen om den siste klassisketappen, som er den etappen som i hans øyne fortsatt er ledig. Stafetten går fredag, men innen torsdag morgen vil laget være klart.

På spørsmål om han er forberedt på å bli vraket fra stafettlaget, svarer Sundby:

– Så sterkt er det norske laget at det er en mulighet. Så har jeg vist resultater før i mesterskapet og da føler jeg at jeg har en halv fot innenfor.

Før 15-kilometeren mener han det vil være «helt sykt» etter den sesongen han har hatt om han tar medalje i øvesen der han tok sølv i forrige VM.

Han var syk under VM-stafetten både i 2013 og 2015, men ellers har Sundby gått samtlige stafetter i OL og VM siden 2010.

– Hvilken nedtur vil det være å bli satt ut av stafettlaget?

– Det er først og fremst veldig uvant og skuffende slik sett. Men jeg skal klare å leve med det. Og helt objektivt sett kan det være bedre ikke å gå en 10 kilometer på fredag dersom man har lyst til å kjempe om medalje på søndag, sier Sundby og tenker på femmila på mesterskapets siste dag.

– Vi har så mange gode løpere og så mange gode alternativer at jeg ikke kommer til å diskutere meg inn på et lag. Jeg lar resultater bestemme. Det er rettferdig, sier Sundby.