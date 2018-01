SUVEREN: Johannes Høsflot Klæbo gjorde som han ville på NM-sprinten. Bak ham kjempes en hard kamp om OL-billett. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Rotterace om to sprintplasser til OL

Publisert: 11.01.18 15:06

Det er neimen ikke enkelt å være Arild Monsen. Men et lite hakk nærmere OL-uttaket kom nok sprint-treneren etter Klæbo-showet i norgesmesterskapet.

Den som trodde at det ville nærme seg en fasit om hvem som skal gå sprint i Sør-Korea etter torsdagens øvelse, må definitivt tro om igjen.

En drøy måned før det skal sprintes i OL , er det nemlig fortsatt langt flere navn i hatten enn de fire som til slutt skal trekkes opp av den.

Én av de fire plassene er like sikker som at fredag følger etter torsdag, ettersom klasseforskjellen mellom Johannes Høsflot Klæbo og røkla er nærmest surrealistisk stor.

Klæbo har et gir ingen andre er i nærheten av, har et arsenal av virkemidler å velge mellom - og gjorde igjen akkurat som han ville under NM-sprinten.

Men det spennende spørsmålet er hvem andre som skal få grønt lys .

Trolig ble sprintbillett nummer to klar etter det som skjedde på Gåsbu, og den går til Eirik Brandsdal. Han har vist stigende kurve, vant skandinavisk cup i Piteå sist helg og sikret seg NM-sølvet bak den suverene trønderen.

Det holder nok til å overbevise Monsen, selv om han nok gjerne skulle hatt enda flere resultater å vise til.

Bak disse to er bildet riktig så åpent.

Pål Golberg har en god plassering internasjonalt å vise til denne vinteren - andreplassen i Ruka - men misbrukte muligheten til å sikre OL-tur da han ikke nådde finalen i NM. Men han er i høy grad med i kampen, til tross for sykdomsperioden i julen.

Sondre Turvoll Fossli har vist seg som en finalegarantist, men han er samtidig aldri med helt der oppe, og kom sist til mål av de seks beste. Er det skarpt nok for Monsen?

Og hva med de unge, fremadstormende?

Er det et ønske om å gi en som Kasper Stadaas, mannen som ble disket etter å ha kommet inn som nummer tre, en oppmunting? Eller hva med Fredrik Riseth, som har et enormt potensial?

Emil Iversen har en distanseseier fra Oberstdorf og en femteplass på Lillehammer-sprinten som sine beste resultater denne vinteren, og er nok en løper mange ønsker å se i Pyeongchang.

Og så er det Petter Northug, da. Tilnærmet avskrevet etter en skrekkelig vinter, men med en aller siste mulighet til å utrette mirakelet stadig færre tror kan være realistisk.

Men samtidig er det vel ingen som våget å sette fullt og helt to streker under avskrivnings-svaret før det siste teoretiske håpet er ute.

Antall langrennsløpere i OL-troppen totalt vil også kunne spille inn på hvor mange spesialsprintere som får billett.

Uansett må det gås verdenscup i Planica før Arild Monsen kan nærme seg den endelige innstillingen om hvilke løpere han vil ha med deg. Og trolig vil valget være vanskelig også etter at så har skjedd.

Det er neimen ikke lett å spå her, men skal man prøve seg på et råtips, så får sprinten i OL dette norske innslaget på herresiden: Klæbo-Brandsdal-Iversen-Golberg.

Med mer vill jubel for Johannes Høsflot Klæbo i vente…