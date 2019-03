GULLHELTER: Bjørn Dæhlie og Frode Estil har begge VM-gull på femmil. De er imponerte av Holund og den norske innsatsen i Seefeld. Foto: SCANPIX

Femmilskongene om gullfesten: - Det er så rått

Femmilsverdensmesterne Frode Estil, Bjørn Dæhlie og Odd-Bjørn Hjelmeset fullroser Hans Christer Holund, taktikken og laginnsatsen.

Publisert: 03.03.19 17:15







På avslutningsøvelsen toppet Lyn-karen et fantastisk VM på spektakulært vis. Han overrasket alle og stakk fra konkurrentene etter bare drøyt 20 kilometer. Han så seg aldri tilbake.

– Jeg slo ikke på TV-en før etter at han hadde rykket. Jeg trodde det skulle bli påsketur den første halvannen timen. Han lurte til og med meg, forteller Frode Estil.

– Det var kjempetøft. Det er ekstra artig når utøvere gjøre slike offensive valg. Med fasit i hånd så var det genialt. Du skal være beinhard mentalt. Å høre gjengen bak og se dem... Det er tøft, fortsetter Estil.

– Jeg så løpet og synes det var veldig imponerende at han tok sjansen og dro til. Det er sånn jeg liker det. Jeg tror han satte en stuck i feltet. Det er muligheter for de som er tøffe nok i hodet til å gjøre noe sånn. Han har vist utholdenhet og «stayer-evne» før. Det var meget imponerende, sier Bjørn Dæhlie til VG.

les også Hans Christer Holund gikk alene i tet i tre mil - og tok VM-gull: – Må tørre

– Er 50 kilometer det største du kan vinne i langrenn?

– Det var kjent som manndomsprøven, men nå går dem på en time og tre kvarter. Det er ikke så ekstremt som det en gang var, men for meg som er tradisjonalist, så er femmila det største.

Frode Estil synes det er «veldig stilig» at femmila har blitt en skikkelig norsk gren. Han er også imponert over at Norge tok samtlige gull i herrelangrenn i ski-VM.

– Seks gull på seks renn er utrolig, men mulig. Derimot må det være helt enestående at fire forskjellige løpere fra samme nasjon tar individuelle gull, sier Odd-Bjørn Hjelmeset, vinneren av femmila i 2007-VM.

– Jelena Välbe tok alene fem av fem mulige i 1997-VM, og den gang var det ikke flere renn. Men når Johannes Høsflot Klæbo vinner sprint, Sjur Røthe duathlon, Martin Johnsrud Sundby 15 kilometer og Hans Christer Holund femmila - så er det så rått.

les også Alsgaard og Sundby forbløffet over gruppen bak Holund: – Han fikk det gratis

Hjelmeset var ute og kjørte, men fikk med seg den spennende avslutningen på søndagens 50 kilometer i Seefeld.

– Er femmila det største du kan vinne i langrenns-VM?

– Hehe, de som vinner sprint, vil jo si at det er sprint, og .... Men for meg som bare har vunnet femmila, så er det selvfølgelig det største, sier Hjelmeset med et smil.

les også VM ble en snakkisparade

– Men det er rått å vinne femmila. På slutten av et VM er du seig og sliten. Både Røthe og Sundby snakket om det etterpå.

Odd-Bjørn Hjelmeset mener at trenerapparatet skal ha honnør for måten de har bygd opp Hans Christer Holund.

– Han har hatt en sesong som ikke har vært optimal, og han står fortsatt uten seier i verdenscupen. Likevel har trenerne hatt tro på ham - og nå ser vi at det er med rette, sier Hjelmeset - og har god tro på at Hans Christer Holund nå kan ta et nytt steg.

Norske gull på 50 km i VM og OL:

1924: Thorleif Haug.

1931: Ole Stenen.

1939: Lars Bergendahl.

1966: Gjermund Eggen.

1968: Ole Ellefsæter.

1972: Pål Tyldum.

1976: Ivar Formo.

1992: Bjørn Dæhlie.

1998: Bjørn Dæhlie.

2005: Frode Estil.

2007: Odd-Bjørn Hjelmeset.

2009: Petter Northug.

2010: Petter Northug.

2011: Petter Northug.

2015: Petter Northug.

2019: Hans Christer Holund.