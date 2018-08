Harsem står over landslagssamling etter kollaps

LANGRENN 2018-08-25T12:03:19Z

Kathrine Harsem (29) tar ingen sjanser med egen helse etter å ha besvimt under Toppidrettsveka forrige helg. Landslagsløperen står over neste samling.

Publisert: 25.08.18 14:03 Oppdatert: 25.08.18 15:43

– Kathrine Harsem velger å stå over landslagssamlingen i Livigno til uka. Det er ikke avdekket andre årsaker til kollapsen enn at hun gikk tom for energi, sier landslagslege Christine Holm Moseid i en pressemelding.

– Kathrine bruker nå tiden hjemme på gradvis opptrening i samarbeid med lege og trener, legger hun til.

Igjen sitter en skuffet Kathrine Harsem som ikke tar noen sjanser med egen helse.

– Kroppen min sa fra at det ble for mye. Det tar jeg på alvor, sier Kathrine Harsem i pressemeldingen fra Norges Skiforbund.

– Jeg er lei meg for å miste treningssamlingen med laget til et av mine favorittsteder, Livigno. Nå tar jeg et steg om gangen hjemme i Meråker og ser fremover til jeg er tilbake i full trening, legger hun til.

Heidi Weng var blant de som var tett på dramaet:

Kathrine Harsem Født: 7. februar 1989 (29 år)

Klubb: IL Varden Meråker

Beste verdenscup-plassering: Planica 20.1.2018 (2. plass)

På landslaget siden: 2014

Meritter: Fem NM-gull (hvorav ett individuelt), fire NM-sølv og fire NM-bronse. Også bronse i U23-VM i 2013.

Det var forrige helg at Harsem besvimte etter målgang under fredagens løp på Toppidrettsveka. Den 29 år gamle Meråker-løperen datt helt omtåket om sekundet etter hun passerte målstreken.

Etter å ha kommet til hektene, ble Harsem sittende på en trebenk for å samle seg, men det viste seg raskt at landslagsløperen trengte ytterligere oppfølging. Hun ble fløyet til nærmeste sykehus med luftambulanse, men det er altså ikke avdekket andre årsaker til kollapsen enn at hun gikk tom for energi.