GIR SEG: Tirsdag la Ole Einar Bjørndalen opp, i dag kom nyheten om at også Marit Bjørgen gir seg. Foto: Scanpix

Slik hyller Bjørndalen Bjørgen

Publisert: 06.04.18 13:34 Oppdatert: 06.04.18 14:03

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

LANGRENN 2018-04-06T11:34:41Z

Det er mer enn den sportslige suksessen til Marit Bjørgen (38) som imponerer Ole Einar Bjørndalen (44).

Skiskytterkongen ga seg på tirsdag. I dag kunngjorde langrennsdronningen at hun gjør det samme . Dermed er det slutt for to av våre største vintersportsutøvere gjennom tidene.

Ole Einar Bjørndalen var ute og «trimmet» på Beitostølen i formiddag da nyheten om Bjørgen ble kjent. Likevel tok han seg tid til å hylle 38-åringen.

Ikke bare oppturer

– Marit er tidenes vinterolympier, og det sier det meste. Det som imponerer meg mest, er at hun har prestert godt over en så lang periode. Og hun har ikke bare hatt medgang i karrieren, hun har vært nede i kjelleren, fått løst ting og kommet opp igjen. Det er ikke alle som klarer det, sier Bjørndalen til VG.

Skiskytterveteranen understreker at han ikke kjenner Bjørgen veldig godt selv om de har vært i «bransjen» i årevis.

– Imponerende

– Men hun virker som et flott menneske. Hun er en av få som selv med utrolige resultater har skoene godt plantet på bakken. Hun er jordnær, hun er seg selv, og det er imponerende for en utøver som har så mye medgang over tid. Marit er selvsagt stor som idrettsutøver, men som menneske ruver hun fordi hun har tålt kjøret og vært seg selv hele veien, sier Bjørndalen.

Han var tidenes vinterolympier inntil Bjørgen avsluttet OL med gull på tremila i Pyeongchang.

Da var 44-åringen tidlig ute med å gratulere. - For en fantastisk person og skiløper! Stolt av å være nordmann i dag, var meldingen fra Bjørndalen som selv ble vraket til det som kunne blitt hans syvende OL.