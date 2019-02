Sorgen og savnet gir Johaug motivasjon i gulljakten

DAVOS (VG) Therese Johaug (30) har dominert langrennssporten etter at tragediene rammet sist høst og sommer. Savnet etter bestevenninnen vil alltid følge henne, men i sorgen og minnene henter hun også motivasjon.

– Jeg vet at både Vibeke og Ida heiet vanvittig mye på meg og ville at jeg skulle lykkes. Jeg kjenner på at jeg vet at de ville at jeg skulle komme tilbake.