Sender prester til OL: – En stor trygghet

03.02.18

Da Astrid Uhrenholdt Jacobsen (31) mistet broren sin under Sotsji-OL i 2014, opplevde hun sitt verste mareritt. Fire år etterpå sendes to prester med OL-troppen, noe 31-åringen applauderer.

Langrennsløperen har den siste tiden vært åpen i media om hvordan hun opplevde den tragiske hendelsen i 2014, da hun mistet broren sin, Sten Anders Jacobsen.

Den gangen hadde ikke utøverne noe støttepersonell utover det rent sportslige med seg i troppen. Nå skal to prester sørge for at man har et bedre tilbud til utøverne, om noe uforutsett skulle ramme de norske medaljehåpene.

– For meg er det en stor trygghet å ha noen i troppen som ikke kun tenker på prestasjon, men som har et verdibasert og medmenneskelig fokus i sentrum. Jeg sier ikke at trenerne våre ikke har det fokuset, men det kommer lett i skyggen i jakten på de store prestasjonene. Å ha støttepersoner som ikke er rekruttert direkte gjennom idretten kan være uvurderlig, forteller Uhrenholdt Jacobsen til VG

KrF-Hareide: – Kan hjelpe

Det er Knut Arild Hareide (KrF) som i samarbeid med KRIK har jobbet gjennom vedtaket, som går under kultur- og kirke-kategorien i statsbudsjettet. Ifølge KrF-lederen er det snakk om at 1,3 millioner kroner delegeres til prestetjenester i toppidretten årlig fra og med 2018.

– Vi så for fire år siden hvor krevende det var for Uhrenholdt Jacobsen og resten av langrennslandslaget. Idretten er full av oppturer, men i slike situasjoner kan den også være krevende. Vi tror prestetjenesten kan hjelpe også der det kanskje ikke virker mest naturlig, sier Hareide til VG.

Det er Uhrenholdt Jacobsen helt enig i.

– Det hadde vært til stor hjelp om det samme tilbudet hadde vært der under OL i Sotsji. Heldigvis hadde jeg mange personer rundt meg den gangen som hadde tid og mulighet, men å forvente at en av trenerne skulle bruke tid på meg, hadde blitt feil for laget. Den rollen kan nok bli bedre dekket av en prest.

– Idretten er mer enn medaljer

Den folkekjære skiløperen skryter av hvordan man nå kommer med et ordentlig tilbud der man kan få støtte utenom det rent sportslige.

– Jeg er glad for at vi husker på at idretten er mer enn medaljer, og at man ønsker å ivareta det menneskelige. Prestene vil være åpne og tilgjengelige for alle som ønsker; både utøvere og trenere. Det vil være en god støtte for hele teamet, mener hun.

31-åringen legger også til at det vil være nyttig generelt, og ikke bare ved unntakstilstander eller personlige kriser. Det kan Knut Arild Hareide bekrefte.

– Dette er et prosjekt som vil holde på hele året. OL er bare en liten del av det, og vi har mulighet til å for eksempel følge opp unge og talentfulle utøvere i idretten hvor man opplever stort press.

Tom Tvedt: – Kun positivt

Tilbudet var tilgjengelig i norsk toppidrett fra 80-tallet og frem til årtusenskiftet. Så forsvant tjenesten ut av statsbudsjettet, før det nå er tilbake igjen. Idrettspresident Tom Tvedt er svært fornøyd med det.

– Vi vet at noen utøvere ønsker og trenger denne relasjonen, særlig inn mot mesterskap. Det er veldig bra at vi har fått dette på beina igjen.

Han legger til at det har vært lignende tilbud i årene hvor tjenesten har vært borte.

– Vi har alltid hatt god kontakt med sjømannskirken når vi har vært ute og reist. Men at denne tjenesten er tilbake gir utøverne og resten av teamet en valgmulighet i mesterskap, og det er kun positivt.