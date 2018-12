Tønseth spurtslo Røthe: - Vanvittig rått

LILLEHAMMER/OSLO (VG) Didrik Tønseth var sterkest av alle da Norge tapetserte pallen. På laget blir han kalt «asketen».

– Han er ikke noe forbilde for meg, absolutt ikke. Han er ekstremt dedikert og mye mer dedikert enn meg, sier Emil Iversen til VG etter pressekonferansen med tre nordmenn på podiet.

Didrik Tønseth og Sjur Røthe gikk sammen fra start til mål på jaktstarten i snøværet og hektet av Iversen underveis, som slet med skiene.

De to sikret norsk 1.- og 2.-plass på søndagens 15 kilometer lange jaktstart, mens Emil Iversen fikset helnorsk pall. Det så ut som en tung smell for Iversen underveis, men Iversen slapp seg ned til gruppen bak og spurtet inn til 3. plass og ledelsen i verdenscupen sammenlagt.

– Det var bare skiene, sier Iversen om grunnen til at han på få kilometer mistet 50 sekunder til teten.

For å kåre en vinner mellom Tønseth og Røthe, måtte en spurtduell til. Den duellen gikk Tønseth gikk seirende ut av. Dermed klarte ikke Røthe å forsvare ledelsen han fikk etter lørdagens seier, og Tønseth stakk av med minitour-seieren sammenlagt.

– Det er vanvittig rått og at det kommer på et sånt sliteløp er enda kulere, sier Tønseth på pressekonferansen etter løpet.

Eirik Myhr Nossum var meget fornøyd etter tredobbelt norsk og en sterk åpning på sesongen i sin første sesong som hovedtrener på landslaget.

– Didrik og Sjur gjør som de må foran der. De går og hjelper hverandre som gode kompiser. På et tidspunkt må de bli egoister og tenke på seg selv og det taktiske spillet er i gang, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum i pressesonen etter tredobbelt norsk.

Han er imponert over nivået til dagens vinner og påpeker at Tønseth har sitt kallenavn på laget er «asketen». Dagens andremann forklarer hvorfor:

– Han er kanskje litt slik som skiløpere var for tjue år siden. Han er litt mer A-4 skiløper enn mange andre som er på landslaget nå. Vi har våre måter å trene på og ha en livsstil på, sier Røthe og forteller hva han mener med forskjellene.

– Noen av oss har egne youtube-kanaler, noen er ekstremt opptatt av å være mye i media, noen syns sponsoroppdrag er veldig kjekt, noen er ute og spiser og koser seg og er aktive på slike plan. Didrik er en av de som fronter «rene» dager. Med ren dager er du kun på trening og sover og slapper. Du er ikke engang på butikken og handler middag, sier Røthe.

Iversen kalte dagen for hans største dag som langrennsløper etter målgang. Han ble tilkjent en verdenscupseier fra desember 2014, etter at Sundby ble fratatt seire som følge av astma-saken, halvannet år senere. Nå sto Tønseth på toppen av pallen for første gang etter sammenlagtseier i mini-touren på Lillehammer.

– Det var ikke glid i snøen og vi kjempet. Men så får man høre at avstanden øker til de bak. Det er jo betryggende å høre, sier Tønseth.

– Det var et skikkelig møkkaføre, sier Tønseth som valgte å gå med rubbede ski i motsetning til en del andre som gikk på klister. Blant dem dagens andremann Røthe.

Iversen i gul ledertrøye

Ingen var i nærheten av å hamle opp med de to løperne som på suverent vis, gjennom hele løpet, fortsatte å distansere et sultent felt, bestående av løpere som Martin Johnsrud Sundby, Aleksandr Bolsjunov, Dario Cologna og Johannes Høsflot Klæbo.

– Jeg var bare ikke sterk nok på de siste 200 meterne, sier Røthe.

Men det var Emil Iversen på det helnorske podiet som hadde den gule trøyen i verdenscupen. Og han gliste godt etterpå.

– Vi har måttet evaluert grundig og tatt tak og det er artig å se at den gode trenigen gir resultat, sier Iversen om at det var tre som slet mer i fjor på ulike vis, som dominerte på Lillehammer.

Røthe måtte se seg slått av Tønseth, men var langt fra skuffet over 2.-plass.

– Vi la en god plan i går om at vi skulle prøve så godt vi kunne å holde de andre på avstand. Men jeg slet veldig og det kostet mer i går enn jeg hadde tenkte, sier han, og summerer opp:

– Jeg er utrolig godt fornøyd med innsatsen i helgen.

Iversens berg-og-dal-bane

Én som hang på en stund, var Emil Iversen. Han startet sterkt, spiste inn de elleve sekundene han startet bak uten problem og ved 2.2 kilometer ledet han an tettrioen. Ved sekunderingen på 2.2 kilometer var han den fremste av de tre. Så sa det plutselig stopp.

Iversen måtte slippe sine landsmenn i den lengste bakken, og derfra gikk det bare en vei. Bare se på disse sekunderingene:

3.3 km : + 11.1

5 km: + 35.2

5.8 km: + 54.5

7.2 km: + 53.7

8.3 km: + 1.10.0

10 km + 1.12.7

10.8 km: + 1.17.1

12.2 km: + 1.22.4

13.3 km: + 1.32.6

Likevel kapret altså Iversen – på nærmest mirakuløst vis – tredjeplassen etter en strålende siste runde. Han gikk inn nesten et halvt minutt, og endte som nummer tre, 1.03.3 bak Tønseth.

Iversen legger skylden på dårlige ski.

– Skiene mine hadde veldig aggressivt feste. At jeg blir nummer tre i dag er bra, men i dag hadde jeg egentlig mulighet til å kjempe om seieren. Jeg er ikke fornøyd med skiene, sier han.

– Kroppen er monsterbra, supplerer han.

