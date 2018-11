STÅR OVER: Petter Northug står over verdenscuprennet på Lillehammer. Det er et åpent spørsmål hvor han dukker opp neste gang. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Dropper verdenscupen: Ikke bestemt når Northug konkurrerer igjen

LANGRENN 2018-11-26T14:03:07Z

Petter Northug (32) går ikke verdenscuprennene på Lillehammer. Hvor skistjernen konkurrerer igjen er ikke bestemt, ifølge landslagstrener Arild Monsen.

Publisert: 26.11.18 15:03 Oppdatert: 26.11.18 15:30

Monsen forteller at planen videre handler om å få treningen i gang fremfor å konkurrere, etter at Northug ble nummer to på sprinten under Norgescupen på Gålå sist helg .

– Da var vi enige om at det ikke var i planen å gå på Lillehammer . Planen er først og fremst å få en bedre form. Jeg har ikke lyst å si hundre posent hva som skjer fra uke til uke. Det viktigste er å få trent. I treningsplanen nå ser vi en uke frem tid. Men vi har selvsagt lagt litt mer plan mot jul, sier sprinttrener Arild Monsen til VG.

Det er ikke bestemt hvor Northug går renn neste gang.

- Det er ikke det viktigste før jul hvor neste renn blir gått, om det blir nasjonalt eller internasjonalt. Det er ikke det største caset. Det er enda tre uker til Davos og det er ikke helt lukket, sier Monsen.

Skandinavisk cup i Østersund, noen timer fra Trondheim, går forøvrig samme helg som verdenscupen i Davos i midten av desember.

Uttaket til verdenscupen på Lillehammer viste at Northug i likhet med Niklas Dyrhaug og Pål Golberg står over rennene blant herreløperne i samråd med trenerne. Northug har selv påpekt sin dårlige form gjennom hele sesongstarten der han nå har gått fire renn på to helger.

– Det er utelukket, svarte Northug på spørsmålet om verdenscprenn før jul var aktuelt etter 37. plassen på 15-kilometeren på Gålå fredag.

Men dagen etter kom første oppturen på sprintrenn, noen timer før Norge hadde fire av seks utøvere i sprintfinalen i Kuusamo. Han uttalte selv i helgen at planen fortsatt er at han skal være klar for å gjennomføre et høydeopphold fra midten av desember i Mellom-Europa.

Uttak verdenscupen Lillehammer Disse stiller for Norge i Lillehammer:

Kvinner:

Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL

Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb

Lotta Udnes Weng, Nes Ski

Ragnhild Haga, Åsen IL

Kathrine Harsem, IL Varden Meråker

Kari Øyre Slind, Oppdal IL

Anna Svendsen, Tromsø skiklubb langrenn/Team Veidekke Nord-Norge

Heidi Weng, IL Bul

Thea Krokan Murud, Søre Ål IL

Therese Johaug, IL Nansen

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming

Silje Øyre Slind, Oppdal IL

Kristine Stavås Skistad, Konnerud IL Tiril Udnes Weng, Nes Ski (friplass, vant skandinavisk cup i fjor)

Marthe Mæhlum Johansen, Østre Toten Skilag (friplass, leder Eguinor Cup) Menn

Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk og Hauger IF

Eirik Brandsdal, Kjelsås IL

Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL

Johannes Høstflot Klæbo, Byåsen IL

Sondre Turvoll Fossli, Hokksund IL

Didrik Tønseth, Byåsen IL

Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski

Hans Christer Holund, Lyn Ski

Martin Johnsrud Sundby, Røa IL

Emil Iversen, IL Varden Meråker

Sjur Røthe, Voss IL

Vebjørn Turtveit, Voss IL/Team Veidekke Vest

Gjøran Tefre, Førde IL/Team Veidekke Vest Martin Løwstrøm Nyenget, Lillehammer Skiklub (friplass, vant skandinavisk cup i fjor)

Mattis Stenshagen, Follebu SK (friplass, leder Eguinor Cup) Kilde: Skiforbundet

Flere planer

Landslagstrener Monsen sier det legges flere planer for Petter Northug fremover på grunn av usikkerheten rundt hvordan trønderen reagerer på hardkjør.

- Det er en plan for om han gjør positive fremganger eller for om det blir tilbakeslag med stopp og justering. Ellers er det greit nå, sier Monsen og peker på at det er treningen fremover og fremgangen som avgjør om det blir verdenscuprenn før jul.

To dager før sesongstarten på Beitostølen skrev VG om hvordan landslaget ikke fant svar på hva som var problemet til Northug etter en rekke tester . Men derimot så de akkurat når han begynte å slite under tøffere belastninger. Derfor har det vært usikkert hvordan Northug skulle reagere på renn. Monsen gjorde det da klart at Northug måtte klareres for nye renn, etter de første rennene, gjennom en fysisk test, en såkalt laktatprofil.

Monsen vil nå ikke gå inn på detaljer i treningsopplegget.

Tar ut medaljekandidater

Da Monsen pratet med Northug etter helgens to renn fikk han imidlertid gode tilbakemeldinger.

– Ja, det var helt klart positivt, sier Monsen om samtalen med Northug om hvordan kroppen har reagert på rennene.

Landslagstreneren fikk selv se fire norske løpere ta seg til den klassiske sprintfinalen i verdenscupåpningen i Kuusamo lørdag.

I sesonginformasjonen til Skiforbundet er det gjort klart at det er utøvere som frem til uttaket 11. februar har prestert på et nivå som tilsier at de er medaljekandidater i VM, blir tatt ut. Det innebærer topp 3- plasseringer i verdenscupen. For sprinterne er rennet på Lillehammer fredag et av fem uttaksrenn.