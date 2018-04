Krise i reprise

FREMSTÅR SOM FORSKJELLSBEHANDLING: Norges Skiforbund har valgt en hard linje overfor Petter Northugs private avtale. I forhandlingene med Coop fremsto med pragmatisk innstilt overfor Therese Johaug, som her er med Northug på Idrettsgallaen i 2016. Det samme er tilfellet for Birgit Skarstein. Foto: Bjørn S. Delebekk

Oppvasken etter valget av samarbeidspartner i langrenn har påfallende likheter med fjorårets alpinkrangel. Handler dette om dårlige tapere eller sviktende forretningsmoral i skiforbundet?

I juni 2017 kunne VG avsløre Helly Hansens indignasjon overfor Norges Skiforbund.

Da var et tilbud på 282 millioner kroner for en 12-årskontrakt blitt vraket, og NSF hadde i stedet forlenget med den japanske klesleverandøren Phenix.

Bakgrunn: Skiforbundet kjempet for spesialavtale til Johaug - Northug fikk blankt nei

En e-post sendt fra finansdirektør Wilhelm Matheson til personer tilknyttet Norges Skiforbund, viste stor irritasjonen var.

Særlig var følgende passasje tydelig:

«Kan vel tilføye at jeg tidligere har forhandlet oljeavtaler i land som Peru, Colombia og Angola og i disse landene var prosessene for forhandlingene vesentlig mer åpne og transparente enn samtalen vi hadde med Norges Skiforbund – der var i det minste spillereglene samt grunnlaget for avgjørelsen kjent».

Helly Hansen beskyldte forbundet for en uryddig prosess , mente de hadde den beste løsningen og at Phenix fikk tilslag før det norske merket hadde fått anledning til å komme med sitt endelige tilbud.

Den gang mente forbundet at det var feil i fremstillingen, men ville ikke utdype denne påstanden.

Nå krangles det igjen.

I 2018 dreier konflikten seg om en annen gren og en annen type selskaper, og alt er selvsagt ikke identisk. Men det er tydelige paralleller å spore.

Norges Skiforbund har valgt å fortsette samarbeidet med den eksisterende partneren Norgesgruppen på langrennssiden, og vraket å inngå en avtale med Coop i tolvte time.

Det har sistnevntes kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle-Friis karakterisert som følger:

«Vi er vant til forhandlinger i mindre og langt større skala enn det vi har hatt med skiforbundet. Men likevel har vi ikke opplevd maken til håndtering».

Skiforbundet reagerer med forbauselse over Coops fremstilling, og hevder at det ble informert i godt tid om hva langrenn endte med.

Hva kan vi da egentlig lese ut av disse tilbakevendende konfliktene?

Er det tapende parter som sutrer, eller er det noe ved måten skiforbundet håndterer forhandlinger på, som gir grunn til å reagere?

Det er det vanskelig å si noe kategorisk om.

På den ene siden er jo forbundets oppgave å sikre en best mulig avtale. Da er det ikke nødvendigvis noe galt i at man spiller ulike aktører litt opp mot hverandre, i et forsøk på å melke mest mulig ut, til beste for norsk skisport.

Men det er likevel viktig at det overholdes gode spilleregler for fair play i forretninger.

Og uten å ta stilling i de aktuelle stridstemaene, er det et eller annet sted en grense for hvor mange slike saker NSF tåler, før de får et rykte på seg som kan redusere potensielle partneres interesse ved kommende korsveier.

Det fremstår også merkelig hvordan forbundet er opptatt av å fremstå knallharde overfor Petter Northugs Coop-samarbeid , mens det tydeligvis var åpninger for pragmatisme for Therese Johaug og Birgit Skarstein.

De ville fått beholde avtalen med norgesgruppe-eide Asko, dersom det hadde blitt noe av dealen med Coop.

Forstå det den som kan.

I George Orwells klassiker «Animal Farm» (1945) tar dyrene makten, og skal lage et rettferdig fellesskap på gården «Manor Farm».

Men det går ikke lang tid før grisene, ledet av «kaptein Napoleon», får fordeler de andre dyrene bare kan drømme om.

Begrunnelsen: «Alle dyr er like, men noen er likere enn andre». Har kaptein Napoleon begynt å interessere seg for skisport?

