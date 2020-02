HØYT OG KALDT: De norske Kina-trenerne Anita Moen og Torjus Børsheim er på grunn av coronaviruset isolert i strenge kuldegrader og 1600 meter over havet i Kina. Foto: Privat

Norges tidligere langrenns-ess virus-fast i Kina

Norges tidligere OL- og VM-medaljevinner Anita Moen (52) er på grunn av coronaviruset isolert i et fjellområde i Kina på ubestemt tid.

– Jeg er ikke nervøs for viruset. Men jeg vil gjerne hjem til familien og skiskolen min i Trysil. Vi er isolert. Ingen får komme inn her. Vi kan forlate stedet, men da kommer vi ikke inn igjen, sier Anita Moen til VG.

«Vi» er Anita Moen og Torjus Børsheim. De to er trenere for en gruppe på 23 kinesiske langrennsløpere som de tre siste ukene har ligget i treningsleir seks timer med bil nordvest for Beijing, i Bashang 1600 meter over havet. Aftenposten har tidligere omtalt saken.

På grunn av coronaviruset har oppholdet den siste tiden vært ufrivillig. 20.439 mennesker er smittet globalt, og 426 mennesker har omkommet som følge av virussykdommen.

WHO har erklært internasjonal folkehelsekrise, og Kina har iverksatt en rekke tiltak for å begrense spredningen. Utover Kina er viruset påvist i 25 land, deriblant Finland, Frankrike, Tyskland, Sverige og Spania.

Også fra norsk hold er det tatt grep mot viruset. Av hensyn til sikkerheten til passasjerene og de ansatte har blant annet flyselskapet SAS besluttet å stanse alle flyginger til og fra Kina til 29. februar.

Skulle reist videre

Moen, Børsheim og langrennsløperne skulle egentlig ha vært i Beijing, for så – i henhold til opprinnelig plan – ha reist videre til det kinesiske vintermesterskapet.

– Nå blir vi bare her, slår Anita Moen fast.

Det kinesiske vintermesterskapet ble for en uke siden utsatt på ubestemt tid. Langrennsøvelsene skulle vært avviklet fra 10. til 17. februar, og Anita Moen og Torjus Børsheim skulle reise hjem til Norge umiddelbart etter det.

Coronaviruset I Kina har 20.438 mennesker fått påvist smitte. 425 er døde, de aller fleste i Hubei-provinsen.

Utenfor Kina er det registrert rundt 100 smittetilfeller og et dødsfall på Filippinene.

Viruset er påvist i følgende land i Asia: Thailand, Singapore, Japan, Taiwan, Malaysia, Sør-Korea, Vietnam, India, Filippinene, Kambodsja, Sri Lanka, Nepal og De forente arabiske emirater.

I Europa: Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike, Italia, Storbritannia, Spania (Kanariøyene) og Russland.

Øvrige land: USA, Canada og Australia.

Flere tidligere norske langrennsess er engasjert for kinesiske skiløpere med tanke på Beijing-OL 2022. Men trenerne Kristin Størmer Steira, Tor Arne Hetland og Kristian Sveen «rakk» aldri å sette seg på flyet fra Norge til Kina – med sine utøvere – før virusutbruddet ble kjent.

Anita Moen, som har vært Kina-trener i halvannet år, var imidlertid på plass i Kina allerede 14. januar.

Vanskelig å bevege seg

– Akkurat her er vi trygge. Ingen er syke, ingen har vært forkjølet. Ingen i nærheten er smittet. Forholdsreglene er gode og det er veldig langt til nærmeste by. Jeg ville vært mer bekymret om vi skulle tatt oss til en flyplass med mange mennesker, sier Anita Moen.

Å ta seg noe sted, er imidlertid vanskelig for øyeblikket. Motorveiene er stengt og Anita Moen forteller at det er sjekkpunkter ved inn- og gjennomkjøring i alle byer. Dermed vil bilturen til Beijing eventuelt ta dobbelt så lang tid (12 timer) som normalt.

– Nå blir vi bare her. God mat er det mer enn nok av. Vi har leger og støtteapparat. Hvis vi ikke hadde sett på nyhetene, ville vi ikke merket noe bortsett fra at kravene til hygiene er blitt strengere. Det er mer det at vi er isolert, svarer Anita Moen på spørsmål de har tilgang til alle livsnødvendigheter.

– Er dere eller noen av dem som oppholder seg der dere er blitt sjekket eller testet?

– Nei, ingen er blitt testet her. Men vi har vært her siden før utbruddet. Alle som jobber her, unntatt oss, går med munnbind. Selv om det er usikkert om det er til hjelp, svarer Anita Moen.

