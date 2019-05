Nå blir det god, gammeldags 50 km i Kollen

Gladmelding til mange Kollen-elskere: Fra 2021 blir 50 kilometeren igjen intervallstart.

Det bekrefter Åge Skinstad etter torsdagens kalendermøte i FIS (det internasjonale skiforbundet).

– Det var Russland som foreslo at et langt løp hvert år bør være intervallstart. Vi i Norge har egentlig ventet litt på at noen andre ville foreslå det. Norske løpere har ønsket seg dette i lang tid, sier Skinstad til VG på telefonen fra Dubrovnik, der FIS har sitt møte.

Han opplyser at dagens trasé på drøyt åtte kilometer dermed kommer til å bli utvidet til 10 kilometer.

– Med tanke på at de bruker 25–30 minutter på 10 kilometer på femmila, så vil det være løpere rundt løypa hele tiden. Opplevelsen inne på stadion kommer til å bli bra, tror Skinstad.

– Det norske skipublikumet skjønner intervallstart, så for dem blir dette veldig bra. Vi har også speakere som skjønner intervallstart. Kanskje kan det bli en speaker også på Frognersetra, undrer Skinstad, som selv har vært speaker i Holmenkollen.

De som er ute i løypa, kan derimot ikke lenger bare kikke på feltet for å se hvem som leder. Nå må de brukene telefonene sine for å holde seg orientert.

Siden Holmenkollen-anlegget ble pusset opp i 2009, har det bare vært fellesstart femmiler.

Samtidig blir også kvinnenes 30 kilometer intervallstart - med tre ganger 10 kilometer.

Endringen skjer altså ikke før 2021, så det blir fortsatt én vinter med fellesstart i Holmenkollen.

Selv om russerne ønsker intervallstart, mestrer de også fellesstart. I 2019 ble det fire russere på topp - med Aleksandr Bolsjunov som vinner. 22-åringen ble den yngste vinner av femmila i Kollen noen gang.

Verdenscupkomiteen i FIS vedtok også torsdag å forby at slipemaskin tas med rundt til verdenscuprenn.

– Det er aldri noen som har gjort det, så det får ingen konsekvenser. Men forbudet gjør ingen heller kan begynne med det, sier Skinstad.

Han forteller ellers at komiteen utsatte et forslag om at verdenscupløypene skal være stengt for skitesting fra 14 dager til to dager før renn.

– Hva er testing og hva er trening? Her er det utrolig mange gråsoner. Hva med Therese Johaug, Martin Johnsrud Sundby og Astrid U. Jacobsen som trener i Kollen hver dag? Det må jobbes mer med forslaget, og det fikk jeg støtte for. Poenget er at det ikke skal være en fordel å komme lenge før konkurransene, sier Åge Skinstad, som altså er Norges representant i komiteen - men som hadde langrennssjefen Espen Bjervig som sin «sekundant».

Publisert: 31.05.19 kl. 06:55