Myhr Nossum ble far for første gang: – Helt vill opplevelse

Landslagstrener i langrenn Eirik Myhr Nossum (34) og kona Melina Magulas (35) ble onsdag foreldre til en sønn. Han skal hete Niklas.

– Det er det største som har skjedd meg. Jeg har vært med på mange store ting, men det kan ikke måles med det her, sier Nossum til VG.

– Det var en helt vill opplevelse for en som aldri har vært med på en fødsel før. Jeg er så imponert over hvordan vi ble tatt imot på sykehuset og guidet gjennom hele prosessen. Det var en enorm prestasjonen av min kone, Niklas og alle rundt. Jeg tok rollen som taus støttespiller med like stor betydning som tapeten på veggen.

Han annonserte nyheten på sin Instagram-profil.

«Vår lille sønn Niklas kom til verden 13.05.20 Etter noen intense timer i forkant var spurten mot slutten meget sterk. At kvinner er det sterke kjønn er jeg ikke lengre i tvil om. At Melina Magulas er helt i toppen internt i sitt kjønn er jeg ikke i tvil om heller. Makan til prestasjon av ei makeløs dame. Elsker deg og elsker dere! Gleder meg til å erobre verden sammen med vår lille Niklas», skriver Myhr Nossum i innlegget.

Nossum har vært trener for det norske herrelandslaget i langrenn siden 2018. Under VM i Seefeld 2019 ledet han herrene til seks gull av seks mulige.

Han ser ikke for seg at jobben som landslagstrener skal påvirkes i stor grav av å ha en liten gutt hjemme.

– Jeg skal gjøre jobben min, og det innebærer å være en del borte på samlinger. Selvfølgelig kan det hende at hjemlengselen blir større enn før, men heldigvis har jeg en kone som er kapabel til å ta vare på ungen alene, sier 34-åringen.

