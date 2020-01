SYK: Johannes Høsflot Klæbo har pådratt seg en forkjølelse etter Tour de Ski, og mister den kommende verdenscuphelgen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Klæbo mister viktige verdenscuprenn med sykdom: – Lei meg

Johannes Høsflot Klæbo (23) trenger alle verdenscuppoeng han kan få i kampen mot jevnaldrende Aleksandr Bolsjunov (23). Til helgen får derimot russeren muligheten til å rykke fra.

Nå nettopp

Johannes Høsflot Klæbo har nemlig blitt syk og drar ikke til helgens renn i Dresden.

– Jeg er lei meg for at jeg ikke reiser til Dresden for å konkurrere i helgen, sier Klæbo.

Det betyr at trønderen går glipp av potensielle verdenscuppoeng i både lørdagens sprint, og også lagsprinten på søndag.

I tillegg skulle det rykende ferske konseptet «100-metersprint» arrangeres fredag, men den konkurransen er ikke en del av verdenscupen.

– Jeg hadde virkelig gledet meg til å konkurrere både på 100 meter fredag og World Cup-sprint lørdag. Nå som jeg har blitt forkjølet, får jeg bare innfinne meg med at jeg må se rennene foran TV-en hjemme i Trondheim. Jeg lover å komme sterkere tilbake, heter det i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

Slik skaffet Bolsjunov seg et forsprang på Klæbo i verdenscupen:

Før helgens verdenscuprenn er det Aleksandr Bolsjunov som leder verdenscupen, med 75 poeng ned til Klæbo, og russeren har nå muligheten til å øke ledelsen.

Slik ser sammenlagtlisten ut (per 8. januar):

Aleksandr Bolsjunov – 1081 poeng Johannes Høsflot Klæbo – 1006 poeng Sergej Ustjugov – 845 poeng Iivo Niskanen – 593 poeng Sjur Røthe – 581 poeng

I fjor var det Klæbo som vant verdenscupen hundre poeng foran Bolsjunov. Nå har russeren et strålende utgangspunkt for å ta revansj.

Etter den avsluttende Tour-etappen uttalte Klæbo at han ville bruke noen dager på å bestemme om han ville reise til Tyskland.

– Kjennes det greit ut og jeg har lyst, så drar jeg. Er jeg fortsatt sliten og lei, så hopper jeg nok over, sa han. Forkjølelsen tok avgjørelsen for ham.

Klæbo har vunnet de 13 siste sprintene han har vært med på i verdenscup og VM.

PS! Harald Astrup Arnesen, fra Team Veidekke Innlandet, erstatter Klæbo i Dresden.

Publisert: 08.01.20 kl. 17:36

