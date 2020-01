Gjør sikkerhetsgrep i kritisert Tour-avslutning

VAL DI FIEMME (VG) Renndirektøren i FIS, Pierre Mignerey, og juryen jobber nå med å ta grep i den kritiserte Tour-avslutningen.

Nå nettopp

For det er potensielt helsefarlig landslagsløper Pål Golberg mener den smale løypen som leder ned dalen til «monsterbakken» i Val di Fiemme er. Også den russiske stjernen og tour-favoritt Sergej Ustjugov frykter å skade seg i tour-avslutningen, som for første gang går i fellesstart.

Og det er også ekstremt jevnt. Johannes Høsflot Klæbo leder sammenlagt med et sekund foran Aleksandr Bolsjunov. Ustjugov er 15 sekunder bak, men betegnes som en tour-favoritt i Italia.

Nå sier Pierre Mignerey, renndirektør i Det internasjonale skiforbundet at de jobber med grep for å hindre farligheter for utøverne.

– Vi skal beskytte hindringer som muligens er farlige for løperne. Og vi tenker å lage skilt som viser at det kommer trangere partier i løypen, sier Mignerey til VG.

Da han prater med VG er han selv på toppen av den avsluttende klatringen, slalåmbakken opp Alpe Cermis, for å sette løypen oppover bakken. Men han forteller at juryen jobber med dette i ettermiddag.

– De sjekker alle potensielt farlige steder og hvor det er nødvendig å gjøre noe. Men det er klart at det blir litt smalere enn vanlig, sier Pierre Mignerey

Han sier at det er potensielt større vanskeligheter for utøverne i alle løyper i fellesstart, målt mot en intervallstart og at dette ikke er noe nytt.

– Men for løperne er siste etappen i touren skremmende. Men jeg mener det er mye plass før og etter Marcialonga-traseen, der rennet blir avgjort, sier Mignerey.

Sjur Røthe, som kjemper bak tettrioen i sammendraget, sier det er viktig å unngå trøbbel og likevel ha en god posisjon inn i klatringen.

– Det er sikkert 60 løpere som har tenkt akkurat det samme, at de skal ha en god posisjon inn i bakken. Jeg håper og tror at folk finner litt sin plass i feltet. Alle kan ikke vinne opp den bakken der, sier Røthe.

– Det er plass til to i bredden, men det er på håret, sier nordmannen.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum sier han bruker lite krefter på den trange løypen nedover dalen som utøverne frykter.

– Tour de Ski blir forhåpentligvis ikke avgjort der, sier Nossum.

Renndirektør Mignerey sier at de nok en gang skal informere alle nasjonene om at det ikke er noen grunn til å kjempe om plassene i den trange løypen nedover dalen, før den tar av opp slalåmbakken. Det er denne kritiserte løypen som er en del av det velkjente og populære turrennet Marcialonga, som går senere i vinter.

– Vi skal gjøre alt for å beskytte utøverne, men selvsagt er løperne en nøkkel i dette, sier Mignerey og mener da at det må forventes at utøverne tar det pent og er ryddige i deler av løypa.

Publisert: 04.01.20 kl. 15:32

Mer om

Flere artikler