BEKYMRET: Marit Bjørgen er skremt av klimautviklingen. Her fra et intervju med VG i 2018. Foto: Helge Mikalsen

Bjørgen slår alarm - skremt av klimautviklingen

Tidligere langrennsløper Marit Bjørgen (39) er bekymret for sportens fremtid i et intervju med Dagbladet. Flere steder i Europa hevder hun snøsikre steder og breer er i ferd med å smelte bort.

– Det er stadig større ustabilitet om vinteren, blant annet når det gjelder hvor tidlig snøen kommer og hvor mye snø det er. Jeg merker store endringer i løpet av de 20 årene jeg har vært på elitelag, sier Bjørgen i et intervju med Dagbladet.

– Se på breen i Val Senales, hvor utøverne skal nå. Jeg har vært der i 20 år og ser store endringer på hvor stor breen er. Det er veldig merkbart at den smelter, fortsetter hun.

Tidenes mestvinnende langrennsløper og vinterolympier er bekymret for langrennssportens fremtid, og slår klimaalarm.

Bjørgen la opp etter OL i Pyeongchang vinteren 2018. Der tok hun to gull, ett sølv og en bronse.

– Jeg vil jo at langrennssporten skal leve. Jeg er bekymret for fremtiden til sporten, rett og slett om langrennssporten vil overleve, sier 39-åringen.

I januar ble Bjørgen tildelt Idrettsgallaen hederspris. Den fikk hun sammen med skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen. Dette sa hun til VG etter utdelingen:

VG har tidligere snakket med Vidar Løfshus om samme tema. I et større intervju uttrykte den tidligere landslagssjefen at også han er bekymret for sportens utvikling - men ikke bare på grunn av snømangel og klimaendringer:

– Jeg må være optimist, men det er en del av meg som er pessimist. Jeg er ikke bekymret for langrenn i Norge eller Sverige, men internasjonalt kan det bli igjen et belte med bare Norge, Sverige, Finland og Russland. De andre nasjonene blir mer og mer fremmedgjort til langrenn. Så man må tenke nytt, sa han til VG tidligere denne måneden.

Han mener sporten må ta grep og utvikle seg, og nevner Lørenskog som snart får en innendørs skihall.

– Kanskje blir det kortere distanser inne i haller? Det er ikke sikkert at langrenn, som ligger mitt hjerte nærmest, er det som overlever i fremtiden, sier han og legger til:

– Det er en utrolig vanskelig balanse, det er identitet mot reformer. Det er ikke enkelt. Jeg tror skicross vil være en del av langrenn i femtiden, men ta det med ro - jeg tror Norge vil være best i det og.

Han tror langrenn fortsatt står på OL-programmet så langt frem som 2034.

PS: Den norske langrennseliten sesongåpner på Beitostølen helgen 22. til 24. november.

Publisert: 21.10.19 kl. 09:10







