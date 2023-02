Kommentar

Shorts-sjokket er VMs mirakel

FEIRET SOM GULL: Astrid Øyre Slind på vei inn til sin sensasjonelle bronse på skiathlon.

PLANICA (VG) Dette kan fort stå igjen som det aller artigste norske øyeblikket på slovensk snø. Men det er tynt bak mirakelkvinnen.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Medaljer er stas uansett, men jammen meg er det forskjell på måten de sankes inn på.

Det er noe helt, helt spesielt over det uventede, prestasjonen som kommer inn fra høyre, og skaper en nasjonal ekstase svært få hadde sett for seg.

Astrid Øyre Slind, mine damer og herrer. Hvem hadde trodd det?

Mange trakk på smilebåndet over hennes selvironiske kommentar da laget til 15 kilometer skibytte ble presentert på pressekonferansen torsdag.

Da snakket langløpsspesialisten om hvordan hun hadde «lært seg å skøyte», etter å ha fått beskjed om at hun skulle gå rennet for tre ukers tid siden.

Selv om den uttalelsen selvsagt er overdrevet, er det jo ikke her hun har erfaring og spisskompetanse.

Og slik reagerte søster og VGTV-ekspert Kari Øyre Slind:

Dersom noen før mesterskapet hadde fortalt at den 35 år gamle langløperen skulle ta medalje på denne øvelsen, hadde nok mange enten flirt eller ristet på hodet.

Men de norske lederne visste åpenbart hva de gjorde da det ga henne sjansen. Heldigvis skulle det vise seg at de krevende forholdene talte til Astrid Øyre Slinds kapasitetsfordel.

I senvintersolen hadde hun klippet av skidressen, slik at en overraskende medalje ga et VM noe så sjeldent som et «shorts-sjokk».

Vi må 15 års tid tilbake for å finne debuten i verdenscupen, og det er nærmest i en annen langrennstidsregning at hun vant gull i U23-VM. I verdenscupen har hun ikke gått på nesten et tiår - før hun plutselig er VM-medaljør.

Denne dagen var det visst noe med at «de gamle er eldst», og ikke minst ble veteranen og vasalopp-spesialisten en norsk redningskvinne på en ellers tung dag.

For parallelt med at bronsegleden selvsagt stjeler overskrifter, er det mildt sagt tynt over resten av linjen.

Hadde det ikke vært for Øyre Slind hadde det etterlatte inntrykket vært et helt annet, og landslagsledelsen må nok belage seg på flere kritiske spørsmål om eget opplegg fremover.

Egentlig er det jo andre enn en spesialist på langløp som skal stå først i medaljekøen blant norske utøvere på 15 kilometer skibytte.

Samtidig ble fredagen nok et eksempel på at det svenske hegemoniet på kvinnesiden blir stadig tydeligere manifestert. Etter at svenskene tok de fire første plassene på sprinten, skulle de endelig lykkes for Ebba Andersson å ta et individuelt mesterskapsgull, mens Frida Karlsson fortsatte sølvfangsten.

Det er grunn til neglebiting om hvordan det skal gå med de norske langrennskvinnene i resten av mesterskapet, etter et renn som har litt «halvtomt eller halvfullt glass»-problematikk over seg.

Men når vi får en så uventet norsk medalje, fra en utøver som beviser at miraklenes tid ikker er forbi, er det først og fremst grunn til å hylle Astrid Øyre Slinds uvirkelige bronseløp.

Dette var et mirakel på ski - og slikt er ikke dagligdagskost. Denne bronsemedaljen var verdt sin vekt i gull, både for Astrid Øyre Slind, Norge og Team Aker Dæhlie.

Fortsatt er det veldig lenge igjen av dette verdensmesterskapet. Men et morsommere øyeblikk enn dette er det slett ikke sikkert at vi får oppleve her i Planica.