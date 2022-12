PAPPA: Svenske Calle Halfvarsson ble pappa i juni.

Halfvarsson med sterkeste start på fire år etter pappalykke: − Blåser i langrenn

Calle Halfvarsson (33) har vist at han endelig kan hamle opp med de norske langrennsløperne igjen. Hans største våpen er Casper på snart seks måneder.

Like før Calle Halfvarsson skulle ut å kjempe om pallen på jaktstart i verdenscupåpningen i Ruka fikk han en SMS fra Petter Northug: «Kjør som faen nå», sto det.

– En morsom melding, sier Halfvarsson.

Og svensken kjørte på. Litt i overkant. Han gikk som nummer tre i mål, men i iveren etter pallplass gikk han litt utenfor løypa i den siste motbakken:

Halfvarsson ble disket.

Den svenske 33-åringen var ekstremt skuffet:

– Så fikk jeg noen bilder av Casper fra Isabell, da ble jeg glad igjen, sier Halfvarsson til VG på det svenske pressetreffet foran verdenscupen i Lillehammer sist helg.

I juni ble han og samboeren Isabell Olsson foreldre til Casper. En stolt far har delt flere bilder i sosiale medier.

– Da jeg koste med Casper mandag, så var det glemt. Da blåser jeg i langrenn. Det er vel det som gjør at jeg er avslappet i år, sier Halfvarsson før han sporenstreks legger til:

– Men jeg har samme vinnerskalle.

Halfvarsson startet sesongen med to seire under den nasjonale langrennsåpningen i Sverige, så dro han til Finland og Ruka og ble nummer fire og fem i verdenscupåpningen, i det neste rennet ble han som nevnt disket. Det er uansett fire år siden han hadde en like god sesongåpning.

Halfvarsson skulle overta etter Johan Olsson og Marcus Hellner for Sverige. Han var Sverige håp for herrelangrenn.

RIVALER OG KOMPISER: Calle Halfvarsson (t.v.) og Petter Northug er blitt gode venner med årene. Her fra TV-programmet «Landskampen» på TV 2 i 2020.

Det er snart ni år siden Halfvarsson tok sin første verdenscupseier. Men karrieren har gått litt i rykk og napp. Det er blitt tre individuelle verdenscupseire, den sist ekom på 10 kilometer friteknikk i Lillehammer i 2016. Men nå er han tilbake, selv om Lillehammer sist helg ble en liten nedtur. På Beitostølen denne helgen er han klar for å prøve igjen.

– Jeg har visst hele tiden at jeg har den farten i meg. Men jeg har hatt mye uflaks og vært en del syk de siste sesongene, så inn mot mesterskap er det blitt litt pannekake, sier Halfvarsson.

NEDTUR: Calle Halfvarsson ble nummer 28 på 10 kilometer friteknikk i Lillehammer sist helg.

Frida Karlsson mener årets utgave av Halfvarsson er en helt ny utgave. Hun sier pappa Calle er en harmonisk og avslappet type.

– Vi ser det alle sammen. Han stråler og bobler. Han er en ny person. Han er så positiv og optimistisk. Han har fått et perspektiv, det er gøy å se, sier Karlsson.

Lillejulaften feirer Halfvarsson ett halvt år som pappa.

– Han er det viktige nå, så lenge han og hun der hjemme har det bra, så har jeg det bra, og om jeg i tillegg går litt fort på ski, sier Halfvarsson og ler.

– Vi trodde nesten du var ferdig etter noen dårlige år?

– Ja. Men jeg vet jeg har farten i meg. Når jeg ikke lenger kan henge på, da kommer folk til å merke det, for da er jeg ikke med i verdenscupen lenger, sier Halfvarsson.

Det er sprint (klassisk), 10 kilometer (klassisk enkeltstart) og mixed stafett på Beitostølen kommende helg.